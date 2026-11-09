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史上收盤第二大漲點！上市櫃共237家漲停 三大法人卻賣超945億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股大漲示意圖。聯合報系資料照
台股大漲示意圖。聯合報系資料照

台股9日上演絕地大反攻，大漲1,960.06點，收在41,661.7點，漲幅4.94%，創收盤第二大漲點，成交量縮至8,379.29億元，三大法人賣超945.26億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超900.56億元，投信買超267.49億元，自營商賣超（合計）312.19億元，其中自營商（自行買賣）賣超63.82億元，自營商（避險）賣超248.37億元。

台積電（2330）上漲100元，大漲4.68%，收2,235元，貢獻大盤指數836點；聯發科（2454）、台達電（2308）、智邦（2345）、奇鋐（3017）都攻上漲停，台光電（2383）、日月光投控（3711）大漲逾6%。

上市櫃共237家漲停，矽光子、記憶體、PCB相關、被動元件、矽晶圓等都出現大反彈，CPO聯亞（3081）、大立光（3008）、光聖（6442）、華星光（4979）、波若威（3163）漲停，記憶體漲停的有華邦電（2344）、旺宏（2337）、群聯（8299）、愛普*（6531）、力積電（6770）等，南亞科（2408）大漲逾7%，但宜鼎（5289）收黑。PCB相關包含金像電（2368）、華通（2313）、金居（8358）、尖點（8021）、南亞等漲停，被動元件則有國巨*（2327）、華新科（2492）、大毅（2478）等漲停。

傳產部分以塑化表現最強，台化（1326）、台塑（1301）都漲停，都收在68.9元，台塑收復季線大關，電機機械、生技股也走強，重電股湧入資金，華城（1519）、東元（1504）、士電（1503）都衝漲停，亞力（1514）上漲逾6%；生技部分康霈*（6919）、台康生技（6589）、睿生光電（6861）漲停，泰宗（4169）大漲逾9%，藥華藥（6446）強漲逾7%，為唯一站上季線的千金股。

高價股部分，幾乎都強彈大漲，惟股王信驊（5274）僅上漲逾2%，收11,700元。

三大法人 漲停 自營商

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