國安基金來了 台積電收漲100元拉高大盤收漲1,960點

台股9日收盤上漲1,960.06點、漲幅4.94%，終場以41,661.7點作收，成交量8,379億元；台積電（2330）收盤價2,235元，上漲100元，漲幅4.68%。

國安基金啟動立即激勵多頭信心，台積電及聯發科（2454）聯手拉抬指數約1,100點，其他權值股中的台達電（2308）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）、南亞（1303）、富邦金（2881）、南亞科（2408）、台光電（2383）、奇鋐（3017）及國泰金（2882）等權值股各貢獻漲點30以上。今日成交金額大且走高為：聯發科、欣興（3037）、景碩（3189）、創意（3443）、健策（3653）、台達電、聯電（2303）、台光電及日月光投控；成交金額大且疲軟者則為：GIS-KY（6456）、中華電（2412）、宏致（3605）、文曄（3036）、聯詠（3034）、遠傳（4904）、創見（2451）。

第一金投顧展望後市，隨融資籌碼逐步清洗、政策護盤力道增強，加上美股科技股跌深反彈，預期台股短線有望展開技術性反彈，惟美國 AI 監管政策不確定性、科技股評價修正及融資調節壓力仍未完全消除，將加劇短期波動。操作以防禦及控制持股水位為主，後續密切關注新台幣匯率、費城半導體指數走勢、外資期現貨籌碼及融資餘額變化，以及台積電能否量縮止穩，待市場賣壓逐步消化、籌碼趨於穩定後再行布局，避免過早搶反彈及追高風險。

群益投顧表示，融資籌碼鬆動風險攀升，國安基金第10次啟動護盤，積極年線抵抗防止籌碼進一步鬆動意圖明顯。惟AI資本支出形成的產業疑慮仍呈風險，擇強嚴守技術面應對。