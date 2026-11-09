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AI 基建能見度高 法人看好有利研華上升周期循環及評價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

研華（2395）第3季獲利再創新高，法人預期，受惠營運槓桿效益抵消成本上揚壓力，第4季營收不看淡，加上人工智慧（AI）基礎建設、邊緣AI、代理AI商機延續，有利上升周期循環及評價向上，調高獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，研華隨邊緣AI發展、自動化、半導體、醫療等領域需求突出，第3季營收季增24.2%，規模擴張、費用控制得宜，及業外收益挹注，緩解原物料成本上漲等不利條件，帶動單季獲利續創新高。

研華第3季訂單出貨比1.64，三大區域來看，以美國2.12動能最強，歐洲及中國則為1.52、1.50，法人評估，累計年底到2027年在手訂單規模上看25億美元，接單量能持續暢旺。

法人指出，研華預估第4季以美元計價營收大約季減4%，主要受到海外年底假期工作天數減少及ERP系統轉換暫時性影響，零件成本上揚仍是獲利面挑戰，即使轉嫁成本仍將壓抑毛利率表現，預期導入AI管理工具及營運規模擴張效益挹注，單季營益率仍可站穩20%以上。

研華受惠半導體設備商的邊緣伺服器等自動化環節設備供應及AI資料中心的自動化等AI基建商機，來自美、日、台三地占半導體業務需求80%，目前訂單出貨比達2.62，高於平均，在半導體超級循環周期及雲端服務供應商資本投入增加下，整體AI基建商機強勁成長延續至明年。

隨AI發展由資料中心向邊緣AI、代理AI等應用延伸，研華第3季邊緣AI營收占比達24.5%，其中，醫療、工業影像及AOI檢測等應用貢獻較大；工廠自動化、智慧醫療、能源管理、智慧零售代理AI應用驗證同步加速；機器人目前比重仍低，但已與超過50家客戶展開合作開發，未來可望逐步發酵。

法人 研華 基建

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