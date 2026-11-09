快訊

園區有了人卻沒留下 中興新村發展最難解的是生活

不用刻意運動！每天1分鐘「腹肉按摩法」她腰圍兩周減7公分

俄國獨立媒體宣告停刊！與政治抗衡的33年歲月見證

聽新聞
0:00 / 0:00

大盤回暖 光通訊族群回神 指標股齊漲停

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

大盤今日迎來強力反彈，光通訊族群也隨之起舞，指標股幾乎全數衝上漲停，如聯亞（3081）、華星光（4979）、光聖（6442）、波若威（3163）、聯鈞（3450）、眾達-KY（4977）等。美國大廠AAOI6日公布財報時表示，1.6T產品訂單急速成長，需求遠超供給，顯示出產業發展速度超預期。

AAOI財報中指出，第3季800G產品收入季增近四倍，但仍低於預期，反觀1.6T產品，訂單數量快速成長，10月簽署的長期供應協議全數轉向1.6T，AAOI財務長兼首席策略長Stefan Murry表示，800G業務成長仍強勁，但長期供應協議客戶將需求從800G轉向1.6T的速度快於公司預想，這一轉變將延續至第4季。換句話說，800G不是需求消失了，而是顧客把部分採購節奏前移到了更高速率產品。

隨著產業成長加速，產能擴充跟不上需求成長速度時，對新玩家來說將會出現更多切入機會，同時在去紅供應鏈的時空背景下，台廠將有望獲得更高的市占率。

光通訊 大盤 漲停

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國期中選舉衝擊AI科技股！00954、009828法人解析半導體與PCB後市

鴻海、南電 四檔活跳跳

AI 產業從建設期邁向收成期 009815卡位 MAG7後市可期

四大CSP投資不停歇 AI股長線成長無虞 中小利基股反彈可期

相關新聞

散戶棄個股借錢歐印正2！千億槓桿押台指期 專家示警：權值股恐補跌

台股11月5日再度重挫，加權指數終場下跌1,374.19點、跌幅3.2%，收在41,574.72點。扣除台積電的大盤指數跌幅達4.88%，比加權指數還深，賣壓集中在台積電以外的個股。 從10月6日的歷史高點49,968.92點算起，指數已經下跌8,394.2點，跌幅約16.8%。 這波下跌中，融資的變化跟過去不太一樣。11月4日盤中一度大跌超過1400點、終場收跌358點時，上市融資金額只減少28.3億元，融資張數反而增加約3.2萬張。 增加最多的前兩名不是個股，而是元大台灣50正2（00631L）和群益臺灣加權正2（00685L）。

台股見底了？分析師：國安基金宣布都是最低點 優先買這4檔權值股

台股9日強勢反彈，指數開高走高，一度拉升至42,349.36點，大漲2,647.72點，櫃買市場也大漲，上市櫃公司合計有超過230家亮燈漲停，台股真的見底了嗎？這時候搶錢要買什麼？證券分析師強調，最近幾次國安基金宣布要進場時都是最低點，點名看好績優且跌深的4檔權值股，還有4檔玻纖布及玻纖紗股。

國安基金提振信心 台積電盤中強彈155元貢獻大盤1227點

國安基金宣布執行史上第10次護盤，市場信心大振，台股今天盤中彈升逾2600點，台積電攀高至2290元，勁揚155元，收復...

台股報復性大漲最高逾2600點 法人建議小心不要追高

美股費半指數和納斯達克指數回神，國安基金啟動第十次護盤，和金管會的限空令發威，台股今天報復性反彈，盤中最高漲超過2600點，先前超跌的台達電今天更是漲停鎖死，大盤指數現在超過42000點。

台股一度大漲2,647點收復4萬點大關 法人：政策利多加持 台股跌深反彈

美股四大指數上周五漲多跌少，以費城半導體指數上漲4.2%最高，加上亞股主要股市上漲，以及國安基金宣布進場加持、金管會祭出限空令，帶動台股9日開高走高，盤中最高上漲2,647點至42,349點，收復四萬點大關及五日線。台積電（2330）盤中最高上漲55元至2,290元。

台股反彈只是曇花一現？法人揭後市三大觀察重點

台股上周受美股科技股及費城半導體指數重挫影響，但截至9日上午11點左右，盤中最高達42,349點，大漲2,647點，並一度站回42K整數大關。法人認為，隨著政治因素逐步淡化，基本面仍將重新成為市場主導力量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。