大盤回暖 光通訊族群回神 指標股齊漲停

大盤今日迎來強力反彈，光通訊族群也隨之起舞，指標股幾乎全數衝上漲停，如聯亞（3081）、華星光（4979）、光聖（6442）、波若威（3163）、聯鈞（3450）、眾達-KY（4977）等。美國大廠AAOI6日公布財報時表示，1.6T產品訂單急速成長，需求遠超供給，顯示出產業發展速度超預期。

AAOI財報中指出，第3季800G產品收入季增近四倍，但仍低於預期，反觀1.6T產品，訂單數量快速成長，10月簽署的長期供應協議全數轉向1.6T，AAOI財務長兼首席策略長Stefan Murry表示，800G業務成長仍強勁，但長期供應協議客戶將需求從800G轉向1.6T的速度快於公司預想，這一轉變將延續至第4季。換句話說，800G不是需求消失了，而是顧客把部分採購節奏前移到了更高速率產品。

隨著產業成長加速，產能擴充跟不上需求成長速度時，對新玩家來說將會出現更多切入機會，同時在去紅供應鏈的時空背景下，台廠將有望獲得更高的市占率。