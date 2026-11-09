快訊

園區有了人卻沒留下 中興新村發展最難解的是生活

不用刻意運動！每天1分鐘「腹肉按摩法」她腰圍兩周減7公分

俄國獨立媒體宣告停刊！與政治抗衡的33年歲月見證

聽新聞
0:00 / 0:00

台股見底了？分析師：國安基金宣布都是最低點 優先買這4檔權值股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美股科技股上周五回穩，搭配國安基金宣布授權進場護盤，激勵台股今天早盤大漲逾2600點。 聯合報系資料照
美股科技股上周五回穩，搭配國安基金宣布授權進場護盤，激勵台股今天早盤大漲逾2600點。 聯合報系資料照

台股9日強勢反彈，指數開高走高，一度拉升至42,349.36點，大漲2,647.72點，櫃買市場也大漲，上市櫃公司合計有超過230家亮燈漲停，台股真的見底了嗎？這時候搶錢要買什麼？證券分析師強調，最近幾次國安基金宣布要進場時都是最低點，點名看好績優且跌深的4檔權值股，還有4檔玻纖布及玻纖紗股。

美股那指、費半指數上周五反彈，台股還有國安基金、限空令救市，9日以40,347.28點開出，上漲645.64點，台積電（2330）領軍五大權值股同步走強，早盤以2,210元開高，一度衝達2,290元，光是權王的大漲，就貢獻大盤指數逾千點；聯發科（2454）以3,535元開高走高，衝上漲停3,725元，貢獻大盤指數約182點。

鴻海（2317）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、南亞（1303）、南亞科（2408）、台光電（2383）、國泰金（2882）、富邦金（2881）等也都是貢獻大盤漲點的要角；大盤指數開高走高，一度拉升至42,349.36點；櫃買市場也是大漲攻勢，以305.51點開高後一度拉升至323.84點；統計上市櫃公司高達231家公司亮燈漲停。

證券分析師張陳浩表示，台股上周五重挫，上市櫃融資餘額大減564.1億元，為台股史上最大融資減肥，國安基金宣布進場，加上上周五費半反彈，台股早盤開高後大漲，但並沒有開太高，主要是還有一個小利空的干擾。

張陳浩強調，從最近幾次國安基金宣布進場的時間來看，包括新冠疫情時、美國降息循環及去年川普宣布關稅時所造成的股市重挫，國安基金宣布進場時都是最低點。

張陳浩說，有助股市表現的還有一個因素，統計過去100年， 美國期中選舉後半年股市都是上漲；融資大減肥，國安基金加持，加上美國期中選舉落幕，這些都是有助台股反彈上攻的有利因素；不過，兩個可能的干擾因素則是12月FED升息及市場對AI的估值疑慮 。

張陳浩以台積電為例表示，預估台積電今年EPS超過100元，明年上看130元，以本益比22倍來看，保底股價為2,200元，上周五一度重挫至跌停2,020元，已是超跌，他強調，台積電都見底了，台股也同樣見底。

張陳浩認為，台股要V轉有點困難，但這時候搶錢，首選績優、跌深的權值股，台積電、聯發科、台光電、散熱的奇鋐（3017）值得留意；另外，跌深且股價便宜的玻纖布、玻纖紗則可以關注富喬（1815）、南亞、德宏（5475）、台玻（1802）等。

國安基金 台股 權值股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

正2融資終於拚對了？台股大漲逾2,000點 這4檔ETF 暴漲逾12%

國安基金+限空令！台股盤中飆逾2,650點、220檔漲停 台積電貢獻逾千點

國安基金提振信心 台積電盤中強彈155元貢獻大盤1227點

台股一度大漲2,647點收復4萬點大關 法人：政策利多加持 台股跌深反彈

相關新聞

散戶棄個股借錢歐印正2！千億槓桿押台指期 專家示警：權值股恐補跌

台股11月5日再度重挫，加權指數終場下跌1,374.19點、跌幅3.2%，收在41,574.72點。扣除台積電的大盤指數跌幅達4.88%，比加權指數還深，賣壓集中在台積電以外的個股。 從10月6日的歷史高點49,968.92點算起，指數已經下跌8,394.2點，跌幅約16.8%。 這波下跌中，融資的變化跟過去不太一樣。11月4日盤中一度大跌超過1400點、終場收跌358點時，上市融資金額只減少28.3億元，融資張數反而增加約3.2萬張。 增加最多的前兩名不是個股，而是元大台灣50正2（00631L）和群益臺灣加權正2（00685L）。

台股見底了？分析師：國安基金宣布都是最低點 優先買這4檔權值股

台股9日強勢反彈，指數開高走高，一度拉升至42,349.36點，大漲2,647.72點，櫃買市場也大漲，上市櫃公司合計有超過230家亮燈漲停，台股真的見底了嗎？這時候搶錢要買什麼？證券分析師強調，最近幾次國安基金宣布要進場時都是最低點，點名看好績優且跌深的4檔權值股，還有4檔玻纖布及玻纖紗股。

國安基金提振信心 台積電盤中強彈155元貢獻大盤1227點

國安基金宣布執行史上第10次護盤，市場信心大振，台股今天盤中彈升逾2600點，台積電攀高至2290元，勁揚155元，收復...

台股報復性大漲最高逾2600點 法人建議小心不要追高

美股費半指數和納斯達克指數回神，國安基金啟動第十次護盤，和金管會的限空令發威，台股今天報復性反彈，盤中最高漲超過2600點，先前超跌的台達電今天更是漲停鎖死，大盤指數現在超過42000點。

台股一度大漲2,647點收復4萬點大關 法人：政策利多加持 台股跌深反彈

美股四大指數上周五漲多跌少，以費城半導體指數上漲4.2%最高，加上亞股主要股市上漲，以及國安基金宣布進場加持、金管會祭出限空令，帶動台股9日開高走高，盤中最高上漲2,647點至42,349點，收復四萬點大關及五日線。台積電（2330）盤中最高上漲55元至2,290元。

台股反彈只是曇花一現？法人揭後市三大觀察重點

台股上周受美股科技股及費城半導體指數重挫影響，但截至9日上午11點左右，盤中最高達42,349點，大漲2,647點，並一度站回42K整數大關。法人認為，隨著政治因素逐步淡化，基本面仍將重新成為市場主導力量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。