台股見底了？分析師：國安基金宣布都是最低點 優先買這4檔權值股

台股9日強勢反彈，指數開高走高，一度拉升至42,349.36點，大漲2,647.72點，櫃買市場也大漲，上市櫃公司合計有超過230家亮燈漲停，台股真的見底了嗎？這時候搶錢要買什麼？證券分析師強調，最近幾次國安基金宣布要進場時都是最低點，點名看好績優且跌深的4檔權值股，還有4檔玻纖布及玻纖紗股。

美股那指、費半指數上周五反彈，台股還有國安基金、限空令救市，9日以40,347.28點開出，上漲645.64點，台積電（2330）領軍五大權值股同步走強，早盤以2,210元開高，一度衝達2,290元，光是權王的大漲，就貢獻大盤指數逾千點；聯發科（2454）以3,535元開高走高，衝上漲停3,725元，貢獻大盤指數約182點。

鴻海（2317）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、南亞（1303）、南亞科（2408）、台光電（2383）、國泰金（2882）、富邦金（2881）等也都是貢獻大盤漲點的要角；大盤指數開高走高，一度拉升至42,349.36點；櫃買市場也是大漲攻勢，以305.51點開高後一度拉升至323.84點；統計上市櫃公司高達231家公司亮燈漲停。

證券分析師張陳浩表示，台股上周五重挫，上市櫃融資餘額大減564.1億元，為台股史上最大融資減肥，國安基金宣布進場，加上上周五費半反彈，台股早盤開高後大漲，但並沒有開太高，主要是還有一個小利空的干擾。

張陳浩強調，從最近幾次國安基金宣布進場的時間來看，包括新冠疫情時、美國降息循環及去年川普宣布關稅時所造成的股市重挫，國安基金宣布進場時都是最低點。

張陳浩說，有助股市表現的還有一個因素，統計過去100年， 美國期中選舉後半年股市都是上漲；融資大減肥，國安基金加持，加上美國期中選舉落幕，這些都是有助台股反彈上攻的有利因素；不過，兩個可能的干擾因素則是12月FED升息及市場對AI的估值疑慮 。

張陳浩以台積電為例表示，預估台積電今年EPS超過100元，明年上看130元，以本益比22倍來看，保底股價為2,200元，上周五一度重挫至跌停2,020元，已是超跌，他強調，台積電都見底了，台股也同樣見底。

張陳浩認為，台股要V轉有點困難，但這時候搶錢，首選績優、跌深的權值股，台積電、聯發科、台光電、散熱的奇鋐（3017）值得留意；另外，跌深且股價便宜的玻纖布、玻纖紗則可以關注富喬（1815）、南亞、德宏（5475）、台玻（1802）等。