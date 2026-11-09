散戶棄個股借錢歐印正2！千億槓桿押台指期 專家示警：權值股恐補跌

台股11月5日再度重挫，加權指數終場下跌1,374.19點、跌幅3.2%，收在41,574.72點。扣除台積電的大盤指數跌幅達4.88%，比加權指數還深，賣壓集中在台積電以外的個股。

從10月6日的歷史高點49,968.92點算起，指數已經下跌8,394.2點，跌幅約16.8%。

這波下跌中，融資的變化跟過去不太一樣。11月4日盤中一度大跌超過1400點、終場收跌358點時，上市融資金額只減少28.3億元，融資張數反而增加約3.2萬張。

增加最多的前兩名不是個股，而是元大台灣50正2（00631L）和群益臺灣加權正2（00685L）。

融資買的不是股票 是兩倍槓桿

11月4日上市櫃融資增加排行的前四名全部都是ETF。

第一名元大台灣50正2（00631L）增加37,790張，融資餘額來到347,035張。

第二名群益臺灣加權正2（00685L）增加32,213張，餘額326,524張。

第三、四名是主動統一台股增長（00981A）的26,956張和主動中信台灣收益（00406A）的14,726張。

另外兩檔台股正2，國泰臺灣加權正2（00663L）增加862張、富邦臺灣加權正2（00675L）增加59張。四檔台股正2單日合計增加70,924張。

從「融資增減排行」就能直接查到，還能切換上市、上櫃或只看ETF。

同一天，元大台灣50反1（00632R）的融資減少41,401張，是全市場融資減少最多的標的。

對照10月30日，00632R的融資還增加了24,656張，排在當天融資增加的第一名。

短短幾個交易日，融資資金從押注下跌的反1撤出，轉向押注上漲的正2，散戶的方向在大跌中整個翻了過來。用11月4日收盤價估算，四檔台股正2當天新增的融資部位價值合計約15.84億元。

其中00631L約11.66億元、00685L約3.27億元，兩檔就占了九成以上。以融資六成計算，約9.51億元是向券商借來的錢，投資人自有資金大約6.34億元，對應的大盤曝險約31.69億元。

這個金額是低估的。融資增加是淨額，代表新增的融資買進已經扣掉當天還款和被斷頭賣出的部分，實際融資買進的金額比這個數字大。而且實際成交價格無法得知，只能用收盤價計算。

00631L：股價越跌 融資越多

把時間拉長來看，00631L的融資增加不是單日的衝動。玩股網個股的「資券變化」頁面列出近30個交易日的資餘、資增、收盤價與成交量，00631L這段期間的變化可以逐日對照。

9月24日00631L收38.87元，融資餘額178,107張，是近期的低點。

到11月4日，股價跌到30.85元，跌幅約20.6%，融資餘額卻增加到347,035張，增幅約94.8%。

這段期間淨增加的168,928張，就算全部用最新收盤價計算，部位價值也有52.11億元。實際上大部分是在35元以上買進的，真實金額更高。

加速最明顯的是最近4個交易日。從10月29日到11月4日，00631L的融資增加70,686張，增幅約25.6%；00685L增加79,230張，增幅約32%。

同一段期間，兩檔ETF的股價都下跌約14%。這是典型的越跌越買、向下攤平。

自備四成、借六成 實際槓桿是5倍

台股上市證券的融資成數一般是六成，投資人只需要自備四成。1元自有資金可以買到2.5元的正2，而正2本身追蹤指數單日兩倍報酬，所以這1元實際承擔的是約5元的大盤漲跌。

大盤每跌1%，融資買正2的自有資金大約虧損5%。

追繳門檻也因此來得比融資買個股更快。以六成融資買進，初始的整戶維持率約166.7%。當維持率跌破130%時就會收到追繳通知，換算下來，正2價格只要比買進價下跌約22%就會觸發追繳。

正2的跌幅約是大盤的兩倍，所以大盤從買進點下跌約11%就可能到達追繳線。實際數字會因每日複利與追蹤誤差而略有不同。

對照11月4日的盤中走勢，大盤從前一日收盤到盤中低點下跌約3.4%。對融資買進正2的人來說，等於自有資金在盤中一度蒸發約17%。

權值股強撐的盤面

11月5日的盤面，清楚呈現權值股撐盤的結構。台積電收2,240元，只下跌0.88%，加權指數卻跌了3.2%，扣除台積電的大盤指數更是重挫4.88%。

跌幅最重的三個類股，依序是玻璃陶瓷跌9.44%、油電燃氣跌8.98%、電子零組件跌8.72%。

這三個類股裡，權重最重的是電子零組件。依10月底期交所公布的加權指數市值排行，前100大有15檔屬於電子零組件，包括市值第3名的台達電、第9名的台光電、第10名的欣興，合計占大盤市值約8.68%，在前百大的檔數僅次於半導體。

油電燃氣的台塑化排第22名，占0.63%；玻璃陶瓷的台玻排第87名，占0.12%。三類合計約占大盤9.44%。

正2的融資資金之所以和這些權值股綁在一起，是因為00631L本身的持股結構。在玩股網ETF的「成分股」頁面，除了股票持股明細，也會列出期貨部位、口數與權重。

依11月4日的資料，00631L持有台積電現股4,558.7萬股，權重37.62%，以收盤價計算市值約1,030億元。

另外持有台股期貨50,455口，權重159.2%，合計對台灣50指數的曝險大約是兩倍。00685L追蹤的是加權指數，則是以台指期為主。

上圖並非00631L的全部成分，除了股票與期貨部位，00631L還持有現金、期貨保證金，以及公司債、金融債等債券，整體配置的目的是讓報酬盡量趨近指數單日的兩倍，而不是剛好兩倍。

00631L的持股除了台積電現股，最大的部位就是159.2%的台指期，而台指期追蹤的是整個加權指數，等於加權指數裡的權值股全都在正2的持股裡。

以159.2%的台指期部位換算，00631L對當天跌幅前三名類股的曝險約占淨值的15%，其中電子零組件就約13.8%。融資買進正2，押的不只是台積電，也同時押在這幾天跌得最重的高權重族群上。

槓桿沒有消失 只是換了位置

連續大跌之後，市場常用「融資減少、籌碼變乾淨」來判斷底部，但11月4日的數字顯示，槓桿並沒有出清，而是換了位置。

融資減少的名單裡有不少AI供應鏈個股：金居減（8358）少1,388張、華新科（2492）減少1,382張、臻鼎-KY（4958）減少1,291張、國巨（2327）減少1,144張、華通（2313）減少896張。

同一天，00631L和00685L兩檔正2的融資卻合計增加70,003張。散戶在個股上的融資停損了，資金沒有離場，而是轉進正2，有效槓桿也從融資買個股的2.5倍提高到約5倍。

過去散戶的融資分散在各檔AI股，賣壓也分散在個股之間；現在槓桿集中到正2，而正2的部位集中在台積電現股與台指期。

一旦追繳和斷頭集中出現，正2的賣壓會反映在ETF價格上，若伴隨大量買回，發行商就必須同步減少台指期部位和台積電現股。

過去融資斷頭通常是中小型股先跌，這次承受最終賣壓的，可能是原本撐住大盤的權值股本身。

抄底的勇氣 建立在權值股不倒的前提上

11月4日的長下影線和兆元量，讓市場看到了承接力道，但承接的資金有相當一部分來自融資買正2。

11月5日台積電只跌0.88%，電子零組件卻重挫8.72%，正2透過台指期同時承受這兩股力量。這些資金透過正2大舉力撐台積電與台指期，而台積電在加權指數的權重高達41.6%，是指數最大的支柱。

在台積電不倒的情況下，這股資金會是反彈的燃料。

但如果越跌越買正2的趨勢沒有停下來，風險會一路累積在指數上。

已經停損過的AI個股籌碼相對乾淨，部分個股可能先行止跌，加權指數卻因為槓桿集中在台積電（2330）與台指期而持續走弱。

正2的融資越堆越高，越早、越高價買進的部位離追繳線越近，大盤從買進點再跌約一成，就足以讓大量正2融資部位觸及追繳。

屆時斷頭賣壓會透過正2的賣出與買回，集中打在台積電和台指期上，原本撐盤的權值股反而成為補跌的主角，指數跌幅可能在短時間內一次放大。

後續與其只看整體融資金額是否下降，更值得追蹤的是正2的融資餘額何時停止增加。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：

台股下挫，融資加倍買進正2！台積電、台指期強撐，大盤再跌逾一成就追繳