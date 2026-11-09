台股報復性大漲最高逾2600點 法人建議小心不要追高

美股費半指數和納斯達克指數回神，國安基金啟動第十次護盤，和金管會的限空令發威，台股今天報復性反彈，盤中最高漲超過2600點，先前超跌的台達電今天更是漲停鎖死，大盤指數現在超過42000點。

從量價結構來看，法人分析，依技術線型解讀，台股在刷新歷史高點49968點之後，指數即呈現下墜式回檔，途中季線雖有抵抗，卻敵不過空頭無情摜壓，連半年線都僅是快閃就破，直接測全年線。由於跌勢實在相當迅速，使得大盤負乖離太大。

法人也建議，操作仍要避免追高殺低。從看盤指標而言，民主黨不僅奪回國會兩院，也於關鍵州長的選戰勝出，意味川普未來政策面臨更強制衡，全球金融市場恐須花點時間消化此最新變化，接下來 FED 利率決策勢必更受關注，聯準會預計下月8日、9日召開會議。台股焦點集中季報揭曉，跌時重質，可逢低佈局質優公司。