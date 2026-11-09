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台股一度大漲2,647點收復4萬點大關 法人：政策利多加持 台股跌深反彈
美股四大指數上周五漲多跌少，以費城半導體指數上漲4.2%最高，加上亞股主要股市上漲，以及國安基金宣布進場加持、金管會祭出限空令，帶動台股9日開高走高，盤中最高上漲2,647點至42,349點，收復四萬點大關及五日線。台積電（2330）盤中最高上漲55元至2,290元。
法人指出，受美費半指數重挫影響，台股上周五開盤跳空跌破年線，惟盤中買盤進場拉抬，尾盤留下影線，終場下跌1,873點，上周跌幅12.1%；櫃買指數同步下殺縮腳。盤面類股以太陽能、製藥、電信股等表現逆勢抗跌。
AI雜音淡化帶動美股反彈，加上政府政策護盤，且台股年線有守及籌碼改善下，指數於年線嘗試止穩反彈。操作策略上，台股跌深反彈，可短打營收亮眼、政策利多、法人加碼股；賣出個股維持率偏低、法人調節股。做多可留意權值龍頭股、散熱、IP及太陽能股。
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