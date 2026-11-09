台股一度大漲2,647點收復4萬點大關 法人：政策利多加持 台股跌深反彈

台股11月5日再度重挫，加權指數終場下跌1,374.19點、跌幅3.2%，收在41,574.72點。扣除台積電的大盤指數跌幅達4.88%，比加權指數還深，賣壓集中在台積電以外的個股。 從10月6日的歷史高點49,968.92點算起，指數已經下跌8,394.2點，跌幅約16.8%。 這波下跌中，融資的變化跟過去不太一樣。11月4日盤中一度大跌超過1400點、終場收跌358點時，上市融資金額只減少28.3億元，融資張數反而增加約3.2萬張。 增加最多的前兩名不是個股，而是元大台灣50正2（00631L）和群益臺灣加權正2（00685L）。

2026-11-09 12:01