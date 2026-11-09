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國安基金提振信心 台積電盤中強彈155元貢獻大盤1227點
國安基金宣布執行史上第10次護盤，市場信心大振，台股今天盤中彈升逾2600點，台積電攀高至2290元，勁揚155元，收復上週五跌點，貢獻大盤1227點。權值股聯發科、台達電、國巨、南亞和奇鋐等強攻漲停。
美國期中選舉民主黨大勝，市場憂心人工智慧（AI）資料中心政策可能調整，11月6日衝擊全球股市重挫，台股早盤重挫3737.67點，創下史上最大盤中跌點，下探至37837.05點；隨著行政院宣示穩定股市決心，台股上週五從低檔拉升，終場收在39701.64點。
台積電6日開盤重挫跌停，達2020元，下跌220元，創下史上最大盤中跌點。隨著買盤湧入，台積電當天跌勢收斂，終場收在2135元，下跌105元。
在國安基金上週五宣布護盤激勵下，台股今天開高走高，盤中一度突破42300點，彈升逾2600點。台積電走勢強勁，盤中達2290元，上漲155元，收復6日跌點，市值激增4.01兆元，至59.38兆元，貢獻大盤1227點。
跌深權值股聯發科、日月光投控、台達電、國巨、南亞和奇鋐等今天同步展開強勁反彈，盤中股價攻上漲停。鴻海股價也一度勁揚逾9%。
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