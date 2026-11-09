監管趨嚴不阻長線發展 法人：算力革命帶動新商機

富蘭克林證券投顧指出，民主黨勝選使AI監管趨於嚴格，但AI發展攸關美國國家競爭力，仍是兩黨共識。民主黨的政策立場並非終止AI發展，而是要求業者分擔更多電網升級成本，以避免影響居民水電費用，因此預期AI資料中心興建進度可能遞延，而非取消。隨著政策方向逐漸明朗，相關股價有望逐步消化利空。

從產業長期發展來看，富蘭克林表示，AI算力發展正從單純提升單一晶片效能，轉向整體晶片系統的改善，使算力成長不僅未隨摩爾定律趨緩，反而持續加速。未來算力提升將不再僅依賴單一晶片，而是透過整合處理器、記憶體、封裝、網路、電源、散熱及軟體等元件的系統，進一步擴大運算能力。

富蘭克林指出，隨著算力提升，研究人員得以運用更大規模的資料訓練更大型模型，算力增強也將釋放更多AI應用能力，使AI逐漸成為通用技術，有望推動第四次工業革命。對投資人而言，隨著AI持續進步，創新浪潮也將進一步擴展至機器人技術、基因組學、乾淨能源及區塊鏈等領域。