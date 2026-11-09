台股反彈逾2,600點 美選後歷史數據揭後市行情

美國期中選舉落幕，由民主黨拿下參眾議院，暫時消除投資人對政治不確定性。反觀台股在近期修正後迎來反彈，截至9日上午11點左右，盤中最高達42,349點，一度大漲2,647點。法人認為，若當前籌碼、情緒與估值面均較此前明顯改善，將有利於股市築底反彈。

事實上，根據過去美國期中選舉數據統計 股市在多數時期在選舉之後出現回升的跡象，市場逐漸消化先前對政策方面的預期，並重新將焦點回歸到經濟與企業表現等基本面之上。

根據統計，自1954年以來共和黨執政下，期中選舉後股市平均表現，若為民主黨全拿的情況下，美股在選後3個月、6個月、9個月及12個月均出現上漲，平均漲幅都在一成以上。

玉山未來全球算力ETF（009827）經理人楊立楷表示，期中選舉後政治不確定性逐步消除，亦有助於提振市場風險偏好，其中根據過往經驗，當美國總統與國會分屬不同政黨時，由於重大政策變動難度提高，政治風險折價將隨之下降，使得歷次期中選舉後，股市不論短中長期普遍將重回多頭趨勢。

楊立楷表示，隨著近期科技類股快速修正，避險基金持股曝險已出現2016以來最大減碼，此類極端去槓桿常為短期股市落底訊號，同時，科技產業相對大盤之評價水準亦已回到歷史合理區間，在AI長期成長趨勢未見改變下，評價面修正幅度已大致反應市場疑慮。