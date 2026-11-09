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台股絕地反攻 玻纖布衝第一 南亞、台玻都漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股9日領先日韓股大漲，盤中漲點超過2,500點，大漲逾6%，收復五日線，PCB相關上下游族群齊揚，其中玻纖布三檔漲停亮燈，台玻（1802）、南亞（1303）、德宏（5475）都攻上漲停，富喬（1815）也大漲近9%。觀察籌碼狀況，投信持續作多富喬、南亞，一路低接，顯示投信持續看好。

台股上周五守住年線大關，下午國安基金宣布啟動史上第十次護盤，通過授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。國安基金官員指出，決定啟動護盤最主要關鍵在於近日市場投資信心明顯不足，此時宣布進場期盼能讓投資人有更大的信心，以維持股市穩定交易。另外金管會也宣布今日起實施限空令，並鼓勵上市櫃公司適時評估實施庫藏股。

政府宣布護盤，激勵台股大漲近6%，相較日股反彈逾3%、韓股漲2%，台股反彈力道強烈。科技股資金回籠，其中玻纖布強勢噴出，台玻、南亞、德宏都漲停，富喬也大漲近9%，建榮（5340）上漲逾7%。

根據經濟部最新統計，今年前八月玻纖布受惠AI伺服器及高階載板需求，產值大增49.7%。經濟部指出，受惠高階載板對低介電（Low-DK）規格材料需求增加，今年前八月玻纖布占整體玻纖產業產值比重，也從2021年的52%，提高至今年前八月近70%。

南亞10月營收349.42億元，月增1.5%、年增64.6%，寫55個月新高，其中電子材料營收占比突破六成，達61.5%；前十月累計營收2,827.83億元，年增30.5%。南亞指出，目前各生產線產能趨近滿載，由於需求熱烈，售價穩定調升，更積極布局下一代先進材料，目前開發與認證情況良好，可望於下階段更進一步貢獻營收。

高階玻纖布供不應求，台玻第四期擴產計畫全面啟動，台玻採取「快」字訣搶市，台玻董事長林伯豐解釋，一旦客戶認證通過、並採用台玻產品，基本上就很難換掉台玻的產品，因為更換的話製程就要全改，因此台玻必須加速追趕客戶需求，抓準這波AI商機。

台玻、南亞、富喬都同步收復季線，台玻攻至63.5元漲停鎖死，南亞漲停至263元，富喬大漲逾9%，成交量都大幅量縮。

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