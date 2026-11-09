國安基金+限空令！台股盤中飆逾2,650點、220檔漲停 台積電貢獻逾千點

美股那指、費半指數上周五聯袂反彈，激勵台股9日展開報復性反彈，加上國安基金授權視情況進場護盤、金管會祭出限空令，市場信心逐步回穩。台股9日開盤大漲645.64點，以40,347.28點開出，隨後在台積電（2330）領軍五大權值股同步走強下，盤中漲點一度擴大至2,650點以上、觸及42,349.36點，重新站回5日線，上市櫃兩市漲停家數一度超過220檔，盤面買氣明顯回溫。

觀察盤面指數貢獻排行榜，台積電成為這波反彈最大推手，盤中上漲145元至2,290元，單一個股貢獻大盤一度超過1,200點，幾乎占大盤漲點的一半。聯發科（2454）盤中攻上漲停3,725元，貢獻約182點；台達電（2308）同步亮燈至1,160元，貢獻約92點；鴻海（2317）漲逾8%、貢獻約87點；日月光投控（3711）上漲逾7.5%，貢獻約60點，五大權值股同步走揚，成為大盤強彈的重要支柱。

除了權值股領軍，電子族群也出現強勢反攻。金像電（2368）、國巨*（2327）、穩懋（3105）、奇鋐（3017）、大立光（3008）、華邦電（2344）及台玻（1802）等指標股，盤中紛紛攻上漲停，從半導體、記憶體、PCB到被動元件及散熱族群均有買盤進駐，帶動漲停家數一度突破220檔，反映市場在連日重挫後出現較廣泛的跌深反彈。

回顧台股近期走勢，集中市場加權指數10月6日才創下49,968點盤中歷史新高，11月6日盤中最低一度下探37,837點，短短一個月從高點回落逾24%，外資持續賣超，加上市場遭遇劇烈震盪，投資信心面臨考驗。

考量國際政經情勢不確定性仍高，國安基金管理委員會討論後決議，授權執行秘書視市場情況動用資金執行安定市場任務，這也是國安基金成立以來第10次獲授權進場護盤。

金管會則宣布實施限空措施，包括每日借券賣出限額由30%調降至3%、融券保證金成數由90%提高至130%，並放寬融資融券補繳擔保品種類，以降低投資人資金壓力。此外，也鼓勵上市櫃公司適時實施庫藏股、召開法說會或參與主題式業績發表會，主動說明營運現況與未來發展策略。

美股反彈搭配政策穩市措施，帶動台股9日迎來近期難得的強勢反攻。不過，經歷一個月來的大幅修正，外資動向、國際政經情勢及科技股後續表現，仍是觀察反彈能否延續的重要指標。