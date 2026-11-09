快訊

蔡詩萍、林書煒學霸女兒登雜誌封面！深V黑蕾絲洋裝性感美照曝光

廖玉蕙指垃圾車廣播替蔣萬安拉票挨告 藍營轟：活成方唐鏡

全面掌控西藏歷史？中國下令藏學界「跳出西方框架」

聽新聞
0:00 / 0:00

國安基金+限空令！台股盤中飆逾2,650點、220檔漲停 台積電貢獻逾千點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股盤中漲點一度擴大至2,650點以上、觸及42,349.36點，重新站回5日線。
台股盤中漲點一度擴大至2,650點以上、觸及42,349.36點，重新站回5日線。

美股那指、費半指數上周五聯袂反彈，激勵台股9日展開報復性反彈，加上國安基金授權視情況進場護盤、金管會祭出限空令，市場信心逐步回穩。台股9日開盤大漲645.64點，以40,347.28點開出，隨後在台積電（2330）領軍五大權值股同步走強下，盤中漲點一度擴大至2,650點以上、觸及42,349.36點，重新站回5日線，上市櫃兩市漲停家數一度超過220檔，盤面買氣明顯回溫。

觀察盤面指數貢獻排行榜，台積電成為這波反彈最大推手，盤中上漲145元至2,290元，單一個股貢獻大盤一度超過1,200點，幾乎占大盤漲點的一半。聯發科（2454）盤中攻上漲停3,725元，貢獻約182點；台達電（2308）同步亮燈至1,160元，貢獻約92點；鴻海（2317）漲逾8%、貢獻約87點；日月光投控（3711）上漲逾7.5%，貢獻約60點，五大權值股同步走揚，成為大盤強彈的重要支柱。

除了權值股領軍，電子族群也出現強勢反攻。金像電（2368）、國巨*（2327）、穩懋（3105）、奇鋐（3017）、大立光（3008）、華邦電（2344）及台玻（1802）等指標股，盤中紛紛攻上漲停，從半導體、記憶體、PCB到被動元件及散熱族群均有買盤進駐，帶動漲停家數一度突破220檔，反映市場在連日重挫後出現較廣泛的跌深反彈。

回顧台股近期走勢，集中市場加權指數10月6日才創下49,968點盤中歷史新高，11月6日盤中最低一度下探37,837點，短短一個月從高點回落逾24%，外資持續賣超，加上市場遭遇劇烈震盪，投資信心面臨考驗。

考量國際政經情勢不確定性仍高，國安基金管理委員會討論後決議，授權執行秘書視市場情況動用資金執行安定市場任務，這也是國安基金成立以來第10次獲授權進場護盤。

金管會則宣布實施限空措施，包括每日借券賣出限額由30%調降至3%、融券保證金成數由90%提高至130%，並放寬融資融券補繳擔保品種類，以降低投資人資金壓力。此外，也鼓勵上市櫃公司適時實施庫藏股、召開法說會或參與主題式業績發表會，主動說明營運現況與未來發展策略。

美股反彈搭配政策穩市措施，帶動台股9日迎來近期難得的強勢反攻。不過，經歷一個月來的大幅修正，外資動向、國際政經情勢及科技股後續表現，仍是觀察反彈能否延續的重要指標。

國安基金 台股 台積電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股強彈逾1,200點直逼41K！台積電領軍反攻 五大權值股全數開高

台股強彈逾1,500點收復4萬1！台積電領軍反攻、記憶體掀漲停潮

政策護盤…三大利多齊聚 台股反攻拚回4萬點

台指期夜盤大漲646點收復4萬點！國安基金周一進場護盤 市場仍憂反彈無力

相關新聞

散戶棄個股借錢歐印正2！千億槓桿押台指期 專家示警：權值股恐補跌

台股11月5日再度重挫，加權指數終場下跌1,374.19點、跌幅3.2%，收在41,574.72點。扣除台積電的大盤指數跌幅達4.88%，比加權指數還深，賣壓集中在台積電以外的個股。 從10月6日的歷史高點49,968.92點算起，指數已經下跌8,394.2點，跌幅約16.8%。 這波下跌中，融資的變化跟過去不太一樣。11月4日盤中一度大跌超過1400點、終場收跌358點時，上市融資金額只減少28.3億元，融資張數反而增加約3.2萬張。 增加最多的前兩名不是個股，而是元大台灣50正2（00631L）和群益臺灣加權正2（00685L）。

國安基金提振信心 台積電盤中強彈155元貢獻大盤1227點

國安基金宣布執行史上第10次護盤，市場信心大振，台股今天盤中彈升逾2600點，台積電攀高至2290元，勁揚155元，收復...

台股報復性大漲最高逾2600點 法人建議小心不要追高

美股費半指數和納斯達克指數回神，國安基金啟動第十次護盤，和金管會的限空令發威，台股今天報復性反彈，盤中最高漲超過2600點，先前超跌的台達電今天更是漲停鎖死，大盤指數現在超過42000點。

台股反彈只是曇花一現？法人揭後市三大觀察重點

台股上周受美股科技股及費城半導體指數重挫影響，但截至9日上午11點左右，盤中最高達42,349點，大漲2,647點，並一度站回42K整數大關。法人認為，隨著政治因素逐步淡化，基本面仍將重新成為市場主導力量。

台股反彈逾2,600點 美選後歷史數據揭後市行情

美國期中選舉落幕，由民主黨拿下參眾議院，暫時消除投資人對政治不確定性。反觀台股在近期修正後迎來反彈，截至9日上午11點左右，盤中最高達42,349點，一度大漲2,647點。法人認為，若當前籌碼、情緒與估值面均較此前明顯改善，將有利於股市築底反彈。

國安基金+限空令！台股盤中飆逾2,650點、220檔漲停 台積電貢獻逾千點

美股那指、費半指數上周五聯袂反彈，激勵台股9日展開報復性反彈，加上國安基金授權視情況進場護盤、金管會祭出限空令，市場信心逐步回穩。台股9日開盤大漲645.64點，以40,347.28點開出，隨後在台積電（2330）領軍五大權值股同步走強下，盤中漲點一度擴大至2,650點以上、觸及42,349.36點，重新站回5日線，上市櫃兩市漲停家數一度超過220檔，盤面買氣明顯回溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。