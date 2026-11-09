利多加持 台股狂飆1900點 台幣逆勢走貶

國安基金啟動護盤，加上金管會限空令上路，台股今（9）日展開強勁反攻，早盤一度狂飆1900點，重新站上4萬1000點大關。台積電等權值股強勢拉抬，法人表示，短線上台股有機會站上年線，暫時化解下殺危機。

不過，新台幣匯率卻未同步走升，反而開低走低，貶破32.9元關卡，台股大漲、新台幣卻逆勢走貶，股匯不同調引發市場關注。

台股上周五重挫1873點，收在39701點，國安基金隨即宣布啟動安定市場任務，金管會也祭出五大穩市措施。受到政策利多激勵，加上美股費城半導體指數上周五強勁反彈，台股今日以40347點開出，隨後買盤湧入，衝上41634點，上漲超過1900點。

大型電子權值股全面反攻，成為推升指數的主要動力。台積電早盤上漲80元，來到2215元，漲幅3.75%；台達電表現最為強勢，開盤後迅速攻上1160元漲停價，大漲105元，漲幅9.95%；鴻海上漲12.5元至237元，漲幅5.57%；聯發科也大漲185元，來到3575元，漲幅5.46%。四大權值股同步走揚，帶動電子股買氣回溫。

相較股市強勢反彈，新台幣匯率表現相對疲弱。新台幣上周五盤中一度貶破33元，最低觸及33.04元，所幸在出口商拋匯及央行調節下，終場升至32.768元。今日則以32.8元開盤，隨後一路走貶，最低來到32.92元，貶值1.52角。

市場人士指出，台股強彈有助於改善投資信心，但新台幣未同步升值，顯示匯市仍面臨美元需求壓力。由於外資先前大舉賣超台股，恐怕還有資金尚未匯出，不過，如果台股止穩，外資賣超縮減，加上出口商再度進場拋匯，新台幣則有機會能守住33元。