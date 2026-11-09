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台股強彈逾1,500點收復4萬1！台積電領軍反攻、記憶體掀漲停潮

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

上周五美股費城半導體指數強彈逾4%、那斯達克上漲約1%，標普500小漲，道瓊則收黑，科技股回穩搭配國安基金宣布授權進場護盤，激勵台股9日早盤大漲超過1,500點，收復41,000點關卡。台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光（3711）投控聯手回神，記憶體股買氣更旺，旺宏（2337）、群聯（8299）亮燈漲停，多檔漲幅超過半根漲停板。

這股反攻氣勢在台指期夜盤已先暖身，上周五夜盤終場大漲646點，收在40,298點，率先站回4萬點。台股上周累計重挫5,510點後，國安基金授權執行市場安定任務，加上海外晶片股反彈，讓連日承壓的市場重新找回一些信心。

輝達執行長黃仁勳承認婚外情、董事會就他是否成為外國情報活動目標展開調查的風波，尚未擋住台股早盤反攻。黃仁勳已向員工致歉，表示將為個人選擇負責，董事會則重申對其領導團隊的信心；從業務面看，輝達上月才宣布攜手供應鏈擴充先進封裝、測試等產能，以因應AI基礎建設需求。

台灣半導體指標股早盤同步走強，晶圓代工龍頭台積電暫報2,230元，上漲95元、漲幅逾4%，呼應上周五台積電ADR大漲逾6%的表現；聯發科（2454）報3,610元，上漲220元，日月光投控（3711）報562元，上漲35元，兩檔漲幅均超過6%，從晶圓代工、IC設計到封測接棒拉抬。

記憶體族群則接下美國同業反彈的棒子。上周五美光上漲逾5%、SanDisk漲近4%，帶動台灣相關個股早盤買氣回溫。截至上午9時30分，旺宏（2337）亮燈漲停，群聯（8299）也攻上1,650元漲停價，成為族群反攻的領頭羊。

買盤並未只集中在漲停股，華邦電（2344）、鈺創（5351）漲幅雙雙超過9%，晶豪科（3006）大漲近9%，南亞科（2408）漲逾7%，威剛（3260）、愛普（6531）漲逾6%，十銓（4967）也上漲超過5%。記憶體製造、設計、控制晶片與模組廠全面回神，與半導體權值股共同撐起台股這波跌深反攻。

漲停 台積電 記憶體

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