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台股強彈逾1,200點直逼41K！台積電領軍反攻 五大權值股全數開高

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
美股那指、費半指數上周五聯袂反彈，帶動台股9日開高走揚。 聯合報系資料照
美股那指、費半指數上周五聯袂反彈，帶動台股9日開高走揚。 聯合報系資料照

美股那指、費半指數上周五聯袂反彈，帶動台股9日開高走揚，指數上漲645.64點，以40,347.28點開出。盤中在台積電（2330）領軍五大權值股同步走強，加上南亞（1303）、南亞科（2408）、智邦（2345）、鴻勁（7769）等個股接力上攻，國泰金（2882）、富邦金（2881）也聯袂走揚，推升大盤漲點迅速擴大至逾1,245點，直逼41,000點關卡。ETF方面，元大台灣50正2（00631L）、群益臺灣加權正2（00685L）及主動中信台灣收益（00406A）交投熱絡。

美股上周五走勢分歧，那指與費半指數同步反彈，費半勁揚4.21%，台積電ADR、日月光（3711）ADR漲幅均逾6%，台股ADR全面收紅。台指期盤後上漲646點，為台股開盤增添反彈動能。不過，AI及資料中心監管疑慮仍未消散，加上美股上周整體仍收黑，短線反彈能否延續，仍有待觀察。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高75元、報2,210元，聯發科（2454）開3,535元、台達電（2308）開1,130元、鴻海（2317）開226.5元、日月光投控開530元。

類股方面，玻陶、塑化、半導體、光電等漲幅居前，數位雲端、紡織、橡膠等相對疲弱。

回顧台股6日表現，集中市場盤中一度重挫3,737.67點，創下史上最大盤中跌點；終場仍下跌1,873.08點，寫下史上第四大收盤跌點紀錄，指數收在39,701.64點，成交值達1.24兆元。三大法人合計賣超 1,139.73億元，其中外資賣超911.88億元，投信買超266.91億元，自營商賣超（合計）494.76億元。

累計上周，集中市場指數重挫5,510.19點，跌幅達12.19%，周線連4黑。

法人指出，台股急速回檔，指數已跌破季線、半年線並回測年線，短線負乖離過大，不宜殺低或追高，宜靜待市場信心恢復。後續觀察台積電、外資動向及美國ADR，並以季報檢視企業基本面，逢低布局業績具支撐的優質股。

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