美科技股止跌台積電ADR強彈6% 投顧：台股多空交戰

美國AI監管疑慮升高，台股自歷史高點49968.92點起算，短短1個月急跌逾萬點，但隨著美國科技股上週五止跌反彈，台積電ADR強彈6.33%，國安基金宣布史上第10次護盤，投顧分析，台股短線股市因檯面利空與利多拉扯，操作仍須保持高度警戒。

台股6日開盤一度崩跌3737.67點，創史上最大盤中跌點，終場收39701.64點，較今年高點下跌10267點，跌幅20.55%。

在外資持續賣超、市場投資信心明顯不足下，國安基金宣布史上第10次護盤，金管會也宣布9日起祭5大措施。台指期夜盤大漲646點，收在40298點。

美國科技股上週五止跌反彈，那斯達克指數上漲264.43點或1.09%，收在24579.42點；費城半導體指數反彈379.11點或4.21%，收9390.25點。台積電ADR更強彈22.34美元或6.33%，收在375.44美元。

輝達股價上漲2.78%；輝達執行長黃仁勳向員工承認對妻子不忠後，該公司董事會將調查他是否淪為外國間諜陰謀的目標。

投顧分析，台股上週五盤面陷入極度恐慌，但短線加速下跌，接近修正尾聲，後續宜觀察上市融資、台積電走勢、新台幣匯率。美國民主黨偏向加強AI監管，資料中心建置放緩，對台廠供應鏈短線不利，但以中長期的觀點而言，美國難以容忍在AI軍備競賽上被中國拉近差距，同時，民主黨回歸可望盡快為美伊戰爭劃下句點，國際油價下滑有助改善通膨，短線股市因檯面利空與潛在利多劇烈拉扯，操作仍須保持高度警戒。