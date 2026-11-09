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台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被輝達解職

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黃仁勳認婚外情 投顧董座直指最大尾部風險 後續要看四件事

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

輝達執行長黃仁勳8日承認與疑涉中國間諜身分的女子有婚外情，華南投顧董事長呂仁傑第一時間分析對台鏈影響。他認為事件最大的尾部風險是調查結果不利，導致黃仁勳被迫下台，接下來應觀察獨立調查進度等四件事。

呂仁傑表示，台鏈的訂單主要來自美系雲端業者的資本支出。輝達近期還與台灣夥伴大擴產，矽品CPO光學引擎產能明年擴充15倍。只要美國客戶沒有砍資本支出，Rubin量產與CPO擴產的節奏應該不會因為這件事改變。

他認為，最大的尾部風險是調查結果不利，導致黃仁勳被迫下台。他本人就是輝達與台灣供應鏈之間最重要的連結，接班過程的不確定性會讓估值下修。

接下來要看四件事，包括獨立調查的進度、新國會是否舉行聽證或推動出口管制法案、雲端業者的資本支出指引，以及輝達下一次財報的語氣。

紐約時報報導，輝達執行長黃仁勳8日承認與一名被美方認定為中國間諜的女子有婚外情，輝達董事會同日宣布啟動獨立調查。美方監控發現，這名女子直接向北京傳遞情報；國務卿魯比歐今年5月前更督導起草一份機密備忘錄，詳述她受中國國安部吸收、鎖定黃仁勳的情報，並向美國總統川普彙報。

黃仁勳在致員工的信中坦承出軌，他表示：「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。我的所作所為沒有任何藉口。我深感抱歉。」信中並未透露女方姓名。

輝達董事會表示，目前沒有理由認為美國國家安全或輝達機密受到危害，但將檢視所有可取得的資訊，黃仁勳也完全支持調查並承諾配合。公司發言人里佐（John Rizzo）強調，這項消息不會拖慢輝達的腳步，調查期間黃仁勳將持續擔任執行長。

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