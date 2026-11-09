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國安基金護盤+美股反彈 台股今日拚首波解套行情

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

台股國安基金宣布啟動第十度護盤，搭配美股四大指數強勁反彈激勵下，市場普遍看好今（9）日可望拚首波報復性解套行情，指數有望收復4萬點大關，波段更向上挑戰季線。然而，經歷短線七個交易日急跌近萬點的劇烈震盪，法人提醒，反彈力道與中長期上檔空間仍需觀察「四大關鍵」指標。

法人表示，今日若出現大幅衝高，不排除逢高進行部分調節，主要在於後市仍有四大關鍵點尚待釐清。

首先是美國藍州AI政策動向，美國各大CSP等AI巨頭擴產迅速，預計全美算力新增規模將從今年的64GW一路攀升至2030年的152GW，其中德州即占全美25%比重，若加計其餘民主黨主政州更高達45%。準德州州長希諾霍薩（Gina Hinojosa）勝選後宣布將全面暫停境內新建資料中心，市場憂心政策一旦收緊為禁建、暫停審批或納入公投，恐衝擊AI供應鏈及企業二成獲利，在政策未明朗前，中線破底疑慮難言完全解除。

其次是融資「減肥」成效。大盤從前波39,384點大漲至歷史新高49,968點期間，集中市場融資餘額一度劇增；儘管上周五融資大減423億元創單日新高，但餘額仍在5,340億元。法人評估，融資餘額若能進一步回落至5,000億元以下，籌碼面才算清洗乾淨，更有利盤勢展開紮實的底部回升。

第三是美債殖利率回穩節奏。國際資金自10月下旬起出現「由股轉債」的防禦性輪動跡象，若指標性的美國10年期公債殖利率遲遲未能回穩甚至持續反彈，高估值科技股仍將承壓，並牽制美股與台股的評價表現。

第四為新台幣匯率與外資動向。近期外資對台、韓AI概念股持續提款，新台幣匯率能否止貶回穩，將是研判外資資金是否停止外流關鍵風向球；一旦台幣轉升，將為台股挹注實質回補買盤。

針對長線基本面，台新投顧總經理江浩農、富邦投顧董事長陳奕光指出，全美AI大廠在建工程普遍具備18至24個月的建設周期保障，2027年的實質建置進度已大致底定，對台股相關供應鏈明年的獲利實質衝擊相對有限。

法人也提醒，此波修正多屬情緒性恐慌急跌，待基本面雜音沉澱、籌碼有效換手後，長線由AI驅動的結構性多頭架構依然明確，投資人在解套反彈行情中應密切追蹤上述四大變數，分批應對後市波動。

台股 國安基金 美股 護盤

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