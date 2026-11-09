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太空題材利多 外資押寶

經濟日報／ 記者蕭君暉陳昱翔／台北報導

美國期中選舉民主黨大勝對太陽能業的助益不僅在綠能裝置量提升，隨著美國地面AI基礎建設恐受阻，太空AI成為AI業界寄望的新出路，太陽能是太空中唯一的電力來源，隨著太空AI聲浪更大，對太陽能需求也將激增，成為聯合再生（3576）、元晶（6443）等台廠另一波新動能。

太陽能族群挾美國太陽能裝置量有望放大，以及太空AI利多，近期成為市場資金寵兒，外資積極卡位押寶，上周五（6日）台股一度創史上最大跌點，外資逆勢大買聯合再生近2,500張，連續三個交易日買超，並同步買超元晶、茂迪（6244）。

業界人士指出，由於AI資料中心耗電量、散熱瓶頸日益嚴重，加上土地取得不易以及政策因素干擾，轉向發展太空AI資料中心已成為未來科技業新目標。目前包括SpaceX、Google都在積極發展太空AI，開發軌道AI運算衛星，將AI資料中心「搬到」太空中，而提供電力來源的太陽能至關重要。

據悉，每平方公尺太陽能板在太空可產生約250瓦電力，一組輝達的GB300伺服器機櫃的運算功率約120千瓦，所需太陽能板面積需要480平方公尺，約1.1座籃球場，未來若太空AI資料中心形成，需求相當可觀。

太空 外資 台股

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