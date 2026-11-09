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政策護盤 台股反攻拚回4萬點

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
國安基金啟動護盤、金管會宣布穩市措施，加上美股科技股反彈，三大利多為台股反攻添加柴火。至於反彈行情能否持續，分析師表示要看融資籌碼清洗程度等三指標。聯合報系資料照
國安基金啟動護盤、金管會宣布穩市措施，加上美股科技股反彈，三大利多為台股反攻添加柴火。至於反彈行情能否持續，分析師表示要看融資籌碼清洗程度等三指標。聯合報系資料照

台股上周狂瀉五千五百點，政府緊急出手救市，國安基金護盤、金管會祭出限空令等五項穩市措施今天上路，連同美股六日反彈，費城半導體指數大漲，台積電ＡＤＲ（美國存託憑證）強彈逾百分之六，三大利多齊聚，為台股反攻增添有利條件。

法人認為，台股短線有望迎來跌深反彈，重回四萬點，但能否進一步展開回升行情，仍須觀察融資減肥、國安基金帶動內外資買盤接棒，以及費半能否站回五日均線等三指標。

台股大盤指數上周五重挫一八七三點，收在三萬九七○一點，較今年高點回檔逾兩成。國安基金緊急召開臨時委員會，決議授權執行市場安定任務，這也是國安基金第十度護盤。金管會也宣布實施五大穩市措施，包括調降盤中借券賣出委託數量上限、提高融券保證金成數，以及放寬信用交易補繳差額可使用的擔保品範圍等，希望抑制市場過度波動，減輕投資人壓力。

此外，美股也傳來好消息，費半六日漲幅超過百分之四，台積電ＡＤＲ反彈，帶動台指期夜盤上漲超過六百點，率先站回四萬點。券商主管表示，政策護盤搭配美股科技股回升，有助於穩定市場信心，台股本周有機會展開反攻。

分析師提醒，反彈行情能否延續，第一個關鍵仍是融資籌碼能否充分清洗。富邦投顧總經理陳永俊說，融資減幅不如台股高點下跌的幅度，顯示籌碼去化不足，估計還有五百億到六百億元融資需要消化，否則斷頭賣壓將壓抑反彈動能。上周五上市櫃融資餘額單日減少五六四億元，餘額降至七千億元。法人分析，融資已有加速去化跡象，有助於降低市場浮額，有利台股逐步止穩。

第二個指標則是國安基金能否發揮點火效果，吸引內外資進場。外資十一月以來累計賣超逾五千億元，成為台股主要賣壓來源。市場人士說，國安基金的作用不僅在於拉抬指數，更重要的是帶動市場信心，若外資賣超收斂、國內投信及自營商買盤跟進，將有利反彈行情延續。

第三個指標是美股費半能否重新站回五日均線。資深分析師蔡明翰指出，雖然上周五費半強勁反彈，但尚未站回五日線，顯示美股科技股仍處於震盪格局。由於台股與美國科技股連動，費半能否持續回升，將是台股由短線反彈轉向真正止穩的重要條件。

法人認為，台股經過這波急跌後，部分市場風險已逐步釋放，加上國安基金與金管會聯手穩市，美股也出現止跌反彈訊號，本周行情出現較佳的反攻條件。若融資籌碼持續改善、內外資買盤逐漸回流，加上美股科技股延續反彈，台股有機會逐步擺脫近期的弱勢格局。

台股 護盤 國安基金

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