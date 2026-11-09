台股拚V型反轉 盯10月營收成績單

台股在國安基金宣布進場護盤及美股回神兩大助力推升下，市場期待今（9）日盤勢反彈。然而大盤能否走出強勢的「V型反轉」，法人圈認為關鍵仍在於基本面支撐，市場焦點鎖定陸續公布的上市櫃公司10月營收與第3季財報，若能持續繳出優於預期的亮眼成績單，有望帶動法人買盤回流。

10月營收方面，截至昨日已有約661家公司率先公布，其中年增約490家、月增約330家，繳出「月年雙增」佳績者達281家，占42%。

其中鴻海（2317）以單月1.3兆元奪下營收王寶座，緯創（3231）、緯穎（6669）亦分別繳出4,026億元與1,651億元的亮眼成績；突破500億元的則有英業達（2356）、台塑化（6505）、技嘉（2376）與聯強（2347）等。此外已有約76家公司單月營收改寫新高，如鴻海、技嘉、南亞科（2408）、智邦（2345）、群聯（8299）與華邦電（2344），動能高度集中於組裝、PCB、記憶體等AI供應鏈。