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櫃買中心反詐宣導 推動感歌曲MV

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心創新反詐宣導方式，首次以動感歌曲《詐騙只愛你的錢》及MV，將常見投資詐騙類型及防範觀念融入歌曲中，透過琅琅上口的洗腦旋律，讓民眾在輕鬆聆聽的過程中加深識詐印象，提升防詐警覺。

櫃買中心表示，面對層出不窮的投資詐騙手法，除了持續傳遞正確投資觀念與防詐資訊，更重要的是讓民眾在接觸可疑投資訊息時，能即時提高警覺、辨識風險。當遇到疑似詐騙情境時，能立即想起相關警示，並撥打165反詐騙專線查證，避免落入詐騙陷阱。

MV中詐騙份子偽裝成投資分析師、理財專員和警察，提供假群組訊息、塑造假投資標的、謊稱帳戶遭警示或涉及不法等各種手法，企圖誘導民眾提供個資及匯款，都是為了「只愛你的錢」。

另為持續提升全民識詐意識，櫃買中心今年在「防制金融投資詐騙專區」新增「證券反詐騙聯防行動專區」。

櫃買中心呼籲，民眾從事任何投資或辦理貸款時，應選擇合法管道，才能保障自身權益，此外，也不要將金融卡、銀行存摺及密碼提供予陌生人。如發現有疑似證券期貨詐騙情事，除通報165反詐騙專線外，亦可撥打（02）2737-3434「證券期貨反詐騙諮詢專線」，歡迎民眾多加利用。

櫃買中心 詐騙

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