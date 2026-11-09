為強化台灣資本市場與國際的連結，櫃買中心將於11月13日與凱基證券共同於香港舉辦「2026 TPEx & KGI Taiwan Corporate Day」海外法人說明會，邀集上櫃十家具代表性的優質企業參與，向國際投資人展現台灣高科技產業的發展成果與競爭優勢，增進國際市場對台灣企業及產業發展潛力的瞭解。

櫃買中心表示，本次特別邀請到國內具產業指標性及市場競爭力的優質企業共同參與，包括聯亞（3081）、穩懋、弘塑、宜鼎、聖暉*、萬潤、台燿、精測、均華及志聖等十家公司。產業範圍涵蓋光通訊、半導體、電子零組件、記憶體，以及半導體製程與設備等領域，展現臺灣高科技產業鏈的多元布局與技術實力。

櫃買中心本次邀集的企業，在關鍵技術、晶圓測試、製程設備及相關關鍵電子零組件等領域，均展現優異的發展成果與產業競爭優勢。臺灣憑藉完整的半導體產業鏈、深厚的技術研發能量及多元的高科技企業群聚，已成為全球AI與半導體產業發展的重要聚落。

櫃買中心並表示，本次活動將安排參與企業與國際機構投資人面對面交流，增進國際投資人對企業營運策略、產業發展趨勢及未來成長潛力的認識。