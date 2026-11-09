一周盤前股市解析／綠能、重電概念股 有潛力

台股上周五（6日）跳空下殺、摜破年線，一度重挫3,737點，隨後在逢低買盤進場帶動下，收斂跌幅，終場下跌1,873點、收在39,701點。隨國安基金宣布進場、美科技股上周五回神，今（9）日加權指數有望反彈。

統一投顧協理陳晏平表示，國安基金今日開始進場後，台股有望迎來反彈，但觀察之前跌勢，主要係市場擔憂民主黨期中選舉大勝後，將加強AI與資料中心監管，伴隨微軟再度不行使美國德州資料中心算力租用行使權，資本市場對AI發展暫緩疑慮極度恐慌，導致科技股賣壓擴散，美國AI基建疑慮重挫台灣AI概念股。

操作上，建議靜待外資期現貨籌碼沉澱，或技術面出現關鍵轉折紅K訊號後，再伺機進場布局。

台新投顧協理范婉瑜認為，美國民主黨掌控國會後，預期未來對於AI產業的監管框架、資料中心擴張及環保標準可能會趨嚴，這使得先前飆漲的全球AI供應鏈面臨短期評價修正壓力，但不至於改變大型CSP訂單策略，長線需求依然明確。

因此，國安基金宣布進場後，台股短線有望反彈。至於操作方向，考量民主黨的政策傳統較支持綠能轉型、電網現代化，建議可以優先關注綠能、重電相關供應鏈。

第一金投顧協理黃奕銓指出，美國期中選舉結束，民主黨取得壓倒性勝利，市場擔憂AI產業管制趨嚴，科技股賣壓慘重，隨著國安基金將進場，加上美科技股反彈，有助大盤信心回穩。不過，短線仍多持續關注新台幣匯率、外資動向、融資餘額動向，操作回歸基本面，布局獲利具成長性的個股。