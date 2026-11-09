AI族遭遇逆風 資金湧入避險資產

美股面臨經濟成長穩健、通膨難降及利率維持高檔的拉鋸，短期市場焦點將集中於後續通膨、就業數據及中東局勢，並持續影響美債殖利率、企業獲利預期與科技股評價。

美股道瓊指數站回所有均線之上，費城半導體指數則跌破240日均線與1萬點整數關卡，台灣權值股雖以科技股為主，但也有金控與傳產龍頭，部分資金流向價值型或高殖利率族群避險，使得指數位階仍能在7月低點與240日均線附近，惟短中期均線已轉為下彎，尤其20日均線向下交叉60日均線，加上技術指標偏弱勢，籌碼面凌亂，相對不利多方短期表現。

最好的狀況是費半指數出現較大幅度的技術性彈升，將有利帶動台股反彈，退而求其次，放量修正後進入低檔區間震盪，等待下一波多頭再起也是選項；然而，若持續性破底，則整理期間將拉長，操作必須更為謹慎。

操作部分，美國四大雲端服務供應商（CSP）第3季財報已陸續公布，雲端業務延續強勁成長，Google Cloud年增103%、微軟Azure年增48%，亞馬遜AWS年增39%，為近五年最快增速。

不過，市場對四大CSP財報反映明顯分歧，關鍵不在營收成長，而在自由現金流，Meta、Alphabet單季自由現金流轉負，亞馬遜自由現金流則擴大流出至424億美元。同時，Google廣告收入弱於預期，亞馬遜零售銷售額放緩，作為公司金雞母現金流支撐的成長放緩，也讓股價都回檔，僅微軟雲端業務成長增速擴大，且自由現金流量維持正數，股價仍維持高檔強勢。

另一方面，過去一段時間以來，市場敘事故事皆為AI需求成長可望彌補消費性電子下滑狀況，但在高利率及高通膨背景下，消費性電子下滑幅度從各家財報、法說會觀察或將超乎預期，AI需求則是遭遇籌資、政策，以及自身本業因消費景氣影響而放緩。因此，現階段敘事轉向成消費性電子衰退、AI需求可能同步放緩。

這部分首先衝擊的是原本消費性電子占比高，因AI帶動產品結構改變的企業，若市場氛圍變成AI趨緩且消費性疲弱，成熟製程、矽晶圓及被動元件恐受較大衝擊。

不過，整體來說，美國大選不確定排除，美國總統川普也釋出善意，願與民主黨合作，加上指數短線跌幅已大，融資餘額若有效去化，反彈條件將可以更為完備。

然目前美股AI敘事市場氛圍在選後有所轉變，在民主黨勝選後，預期未來資料中心建置腳步或將放緩，有利於算力價格維持，也有利於CSP現金流的維持，因此帶動四大CSP股價出現上漲，相反地，對硬體需求將下滑，由於台股基本上以AI相關硬體為主，後市走勢仍續觀察美股相關個股表現。（作者是第一金投顧董事長）