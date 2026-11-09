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集保永續金融座談 聚焦兩大議題

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
集保結算所舉辦「亞洲永續金融新篇章」國際座談，與會貴賓（左起）包括投保中心總經理林俊宏、櫃買中心總經理陳麗卿、證期局組長李秀玲、集保結算所董事長林丙輝、證期局副局長黃仲豪、國際資本市場協會執行長Bryan Pascoe、證交所副總經理杜惠娟、期交所副總經理吳阿秋、證期局科長楊璦年。集保／提供
集保結算所舉辦「亞洲永續金融新篇章」國際座談，與會貴賓（左起）包括投保中心總經理林俊宏、櫃買中心總經理陳麗卿、證期局組長李秀玲、集保結算所董事長林丙輝、證期局副局長黃仲豪、國際資本市場協會執行長Bryan Pascoe、證交所副總經理杜惠娟、期交所副總經理吳阿秋、證期局科長楊璦年。集保／提供

「2026臺灣週」期間，集保結算所於11月6日舉辦「亞洲永續金融新篇章」國際座談，聚焦「台灣上市公司如何因應ESG評級新時代」與「永續發展票券之創新實踐」兩大核心議題。

本次座談邀集主管機關、國內外金融機構、發行企業及評級監理專家齊聚，深度剖析國際永續發展趨勢，期能協助台灣企業提升資訊揭露品質，並為資本市場注入永續金融新動能。

「亞洲永續金融新篇章」國際座談首先由國際資本市場協會（ICMA）執行長Bryan Pascoe進行專題演講，分享「全球視野下的ESG評級與數據產品」。

第一場座談以「從海外經驗，看台灣上市公司該如何因應ESG評級新時代？」為題，由ACGA理事Jeffrey R. Williams主持，邀請FoSDA執行長Will Goodhart、Glass Lewis亞太區負責人Stanley Soosur、MSCI 亞太區政府及監管事務負責人Michael Yam進行深度對話。

第二場綜合座談以「What's More:完備綠色金融版圖-永續票的創新實踐與投融新契機」為題，聚焦探討台灣首創永續發展票券制度的挑戰與未來發展。由票券商公會秘書長許雙全主持，邀請兆豐票券總經理陳適毅、國際票券總經理甘美珠、潤隆建設財務長盧佳茵、ICMA總監 Ricco Zhang，及惠譽常青亞太區負責人Aaron Wei 等業界專家進行交流。

集保結算所表示，隨著全球永續資訊揭露要求日益嚴謹與綠色金融商品持續創新，集保結算所將持續扮演資本市場關鍵樞紐，依循金管會永續發展相關政策指引，深化數位化永續服務平台與多方合作機制，協助台灣上市公司與金融機構接軌國際標準。

永續 永續發展 集保結算所

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