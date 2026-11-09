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奇鋐10月營收靚 連五月創高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照

散熱大廠奇鋐（3017）昨（8）日公告10月營收221.03億元，月增5.2%、年增34.4%，連五個月創新高；累計前十月營收1,793.51億元，年增65.6%，為同期新高。

奇鋐預計10日召開第3季法說會，除公布上季財報外，並釋出第4季與明年營運最新展望。

據悉，奇鋐今年資本支出約150億元，明年會比今年略多，約落在150億元至200億元，主要用於擴增產能，預期明年產能將比今年再多擴產五成，全力搶攻AI水冷散熱市場商機。

奇鋐曾表示，從目前在手訂單以及出貨排程估算，下半年一定優於上半年，而且會逐季成長，明年新產能加入後，營運動能亦有望進一步提升，加上ASIC的水冷散熱需求正快速成長，均將成為公司業績持續攻頂的主要因素。

奇鋐上半年產品結構中，散熱產品營收占比63%，機箱產品約20.4%，系統與周邊產品約占8.5%，軸承占8.1%；若以終端應用類別來看，伺服器與網通約占66.1%、通訊產品約占6.1%、3C占比9.6%、系統產品占8.5%，子公司富世達占8.1%，其他約1.6%。

值得注意的是，奇鋐下半年因開始出貨GB300相關零組件，估計伺服器與網通比重有望進一步擴大。

奇鋐財務長陳易成曾表示，公司不會一昧追求營收擴大，但會積極追求獲利成長，公司水冷相關零組件在各家客戶中，都扮演核心供應鏈的地位，未來也會持續擴大產能，全力滿足客戶需求。

另一方面，奇鋐也是蘋果iPhone系列的VC（均熱板）供應商，據了解，iPhone 18 Pro系列導入史上最大面積的VC，散熱區域將一路延伸至機身頂部，提升用戶體驗，衝刺新機銷售量，並有助於散熱廠業績衝鋒。

奇鋐 營收 財報

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