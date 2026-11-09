就市論勢／IC 載板、 CCL 可留意

盤勢分析

10月台股呈現「先攻後殺」，月初加權指數一度逼近5萬點、改寫歷史新高，隨後利率與AI融資兩股壓力同步發酵，10年期美債殖利率一度衝破5.3%，部分新興雲端業者信用違約交換價差急速走闊，加上AI新創營收增速放緩，市場對算力投資回收期的疑慮再度升溫。

觀察基本面，台灣相對穩健的經濟數據與盤面氣氛形成強烈反差。主計處公布第3季經濟成長率14.36%，為48年來同期最高；9月出口872億美元，再創新高，年增逾六成，並且連35個月正成長；外銷訂單合計1,142億美元，連續第二個月站上千億關卡，景氣燈號連十紅。

台積電（2330）將2026全年美元營收成長率上調至約44%，並明言未見AI需求放緩；微軟Azure、Google Cloud與亞馬遜AWS營收分別成長48%、103%與39%，算力投資變現已實際反映在營收上，市場爭論的是回收速度。供給端緊繃則有增無減，新一代GPU平台營收貢獻雖遞延至明年首季，自研晶片已於本季接棒拉貨；IC載板產能全線滿載，載板報價有望持續走升，銅箔基板本季同步續漲，上游玻纖布缺口恐延續至明年。股價修正與獲利上修背道而馳，正是評價重新具備吸引力的起點。

投資建議

11月驗證點密集，月初美國期中選舉，其後非農就業數據、消費者物價指數與輝達財報接續登場。

整體來看，台股籌碼面仍待沉澱，融資餘額降幅明顯小於指數跌幅，外資期貨空單居高不下。惟歷史經驗顯示，過去十年第4季有九年收紅，10月的整理往往為年底行情預作鋪陳；只要獲利上修的速度跑在股價前面，回檔即是評價修復的契機。