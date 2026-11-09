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外資逆勢掃貨股 抗壓力強

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

外資近期連續七個交易日賣超台股，波段累計賣超金額高達7,056.5億元，外資大幅出脫台股之際，仍有華航（2610）、寶雅*、神基、勤誠、合晶、光頡等多檔個股受到國際資金青睞。

儘管台股上周面臨外資大提款，盤面上仍有一批獲外資逆勢連續買超逾七天、買超張數至少2,500張的抗震指標股。例如航空雙雄都獲青睞，外資近七日敲進華航10.71萬張、長榮航5.01萬張。在外資買盤力挺下，華航6日股價跌2%收21.2元、長榮航跌3.3%收43.6元，跌幅明顯比大盤的4.51％小。

內需消費與防禦概念股同樣獲外資進駐，生活百貨龍頭寶雅*獲外資連續買超12天、累計達1.77萬張，6日股價上漲0.41％收74元。

自行車雙雄巨大獲外資連九買、合計3,596張，美利達獲連七買、合計3,395張，顯示自行車庫存去化告一段落後，歐美補貨動能正吸引長線買盤提前卡位。

外資 華航 長榮航 寶雅 台股

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