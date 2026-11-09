外資逆勢掃貨股 抗壓力強

美國期中選舉民主黨大勝對太陽能業的助益不僅在綠能裝置量提升，隨著美國地面AI基礎建設恐受阻，太空AI成為AI業界寄望的新出路，太陽能是太空中唯一的電力來源，隨著太空AI聲浪更大，對太陽能需求也將激增，成為聯合再生、元晶等台廠另一波新動能。

2026-11-09 02:13