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三大法人買超股將扮反攻先鋒 川湖、中華電等有望搶先止跌反彈

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 記者陳正興／攝影
台股示意圖。 記者陳正興／攝影

台股狂震，上周單周重挫5,510點、跌幅12.1%，失守40,000點大關。法人雖然整體賣超台股，但統計顯示，川湖（2059）、中華電長榮航等14檔個股仍獲得內外資法人同步買超，有望搶先止跌反彈。

據CMoney統計，以金額計算，內外資法人近五日同步買超最多的標的包括川湖、中華電、藥華藥、富世達、致茂、長榮航、旺矽、玉晶光、統一、台灣大、台勝科、台玻、光洋科、萬海等14檔個股。

三大法人逆勢加碼的14檔個股中，有九檔是電子股，包括電子零組件、通信網路、半導體、其他電子股各兩檔，及一檔光電股；其他五檔個股則涵蓋航運、生技、玻璃陶瓷、食品股。這些個股股價近五日表現差距大，從漲6.7%到跌31%不等。

內外資近五日同步買超最多的個股是川湖，買超金額達44.6億元、買超532張，主要買盤來自外資及投信。川湖受惠高階滑軌市占高，毛利率上揚，雖然本季營收可能低於第3季歷史新高表現，但成長動能仍強大，外資法人目標價喊到15,000元且仍無下修跡象。

另一檔電子零組件股富世達也受內外資同步青睞，單周買超24.6億元。富世達第3季財報超出法人預期，第4季展望也出色，今年營收可望年增40.3%、明年營收再成長59.2%，主要受惠於液冷滲透率提升、快接頭出貨量增加等利多，外資法人目標價已喊到4,000元。

不過，在美國期中選舉之後，市場對AI需求疑慮加深。內外資法人除買進基本面強、股價可能遭錯殺的AI概念股之外，也將買超範圍擴大到其他族群，如生技股王藥華藥，上周五（6日）在38檔千金股中唯一收紅，三大法人上周共買超33.4億元，推動股價全周逆勢漲6.7%，表現最耀眼。

富世達 長榮航 中華電 三大法人 台股

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