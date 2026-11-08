台股跌深可以搶反彈了？凱基：先過4萬點 還要等三訊號

凱基投顧指出，就技術面觀察，台股自10月6日歷史高點49,968點展開修正，到11月6日盤中最低37,837點，波段回檔幅度達24.28%，顯示中短期趨勢已明顯轉弱。不過，隨加權指數與短、中期均線的負乖離快速擴大，短線已逐步具備跌深反彈的技術條件。

凱基投顧指出，後續觀察重點首先在於40,000點能否重新站回。這個點位已由原先的心理支撐轉為反彈過程中的重要壓力關卡，收復後才有望進一步擴大反彈空間；而後則觀察能否迅速回補11月6日留下的40,435-41,513點空方缺口，可視為短線跌勢能否有效修復的重要指標。

在籌碼面部分，融資去槓桿程度同樣值得關注。凱基投顧指出，上市櫃融資餘額去化幅度仍不足以確認市場浮額已完成充分清洗，意味高槓桿交易所帶來的籌碼風險尚未完全解除。因此，後續只有技術面與籌碼面同步改善，才有機會將短線跌深反彈走勢轉化為延續性較佳的波段反彈行情。

凱基投顧認為，目前市場仍處於高度不穩定階段，操作上應以降低槓桿、維持資金流動性為優先。後續若費半指數不再創低、外資賣壓明顯收斂，以及融資去槓桿告一段落這三項條件同時成立，屆時才具備較充分的條件逐步提高整體股票曝險。

至於選股方向，凱基投顧建議，最好由過去偏重題材與想像空間，轉向實質獲利成長與基本面能見度。近期10月營收、第3季財報及法說會對後續營運展望將陸續公布，將成為評估個股基本面強弱的重要依據。