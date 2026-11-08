快訊

女生有這5種興趣難結婚？ 日媒報導第1名讓人意想不到

國安基金護盤不保證止跌！股民揭最大誤區 融資照樣會斷頭

聽新聞
0:00 / 0:00

台股跌深可以搶反彈了？凱基：先過4萬點 還要等三訊號

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股跌深可以搶反彈了？凱基投顧指出，後續觀察重點首先在於40,000點能否重新站回。記者陳正興／攝影
台股跌深可以搶反彈了？凱基投顧指出，後續觀察重點首先在於40,000點能否重新站回。記者陳正興／攝影

凱基投顧指出，就技術面觀察，台股自10月6日歷史高點49,968點展開修正，到11月6日盤中最低37,837點，波段回檔幅度達24.28%，顯示中短期趨勢已明顯轉弱。不過，隨加權指數與短、中期均線的負乖離快速擴大，短線已逐步具備跌深反彈的技術條件。

凱基投顧指出，後續觀察重點首先在於40,000點能否重新站回。這個點位已由原先的心理支撐轉為反彈過程中的重要壓力關卡，收復後才有望進一步擴大反彈空間；而後則觀察能否迅速回補11月6日留下的40,435-41,513點空方缺口，可視為短線跌勢能否有效修復的重要指標。

在籌碼面部分，融資去槓桿程度同樣值得關注。凱基投顧指出，上市櫃融資餘額去化幅度仍不足以確認市場浮額已完成充分清洗，意味高槓桿交易所帶來的籌碼風險尚未完全解除。因此，後續只有技術面與籌碼面同步改善，才有機會將短線跌深反彈走勢轉化為延續性較佳的波段反彈行情。

凱基投顧認為，目前市場仍處於高度不穩定階段，操作上應以降低槓桿、維持資金流動性為優先。後續若費半指數不再創低、外資賣壓明顯收斂，以及融資去槓桿告一段落這三項條件同時成立，屆時才具備較充分的條件逐步提高整體股票曝險。

至於選股方向，凱基投顧建議，最好由過去偏重題材與想像空間，轉向實質獲利成長與基本面能見度。近期10月營收、第3季財報及法說會對後續營運展望將陸續公布，將成為評估個股基本面強弱的重要依據。

台股 凱基 凱基投顧

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股跌深！大盤可能已出現波段低點 注意五大落底關鍵訊號

國安基金護盤！台積電ADR漲逾6%「下周一反彈多少？」 股民反曝憂慮點

台指期夜盤大漲646點收復4萬點！國安基金周一進場護盤 市場仍憂反彈無力

台股暴跌融資卻沒斷頭？追繳僅840戶 股民驚：代表還沒殺完

相關新聞

台股跌深可以搶反彈了？凱基：先過4萬點 還要等三訊號

凱基投顧指出，就技術面觀察，台股自10月6日歷史高點49,968點展開修正，到11月6日盤中最低37,837點，波段回檔幅度達24.28%，顯示中短期趨勢已明顯轉弱。不過，隨加權指數與短、中期均線的負乖離快速擴大，短線已逐步具備跌深反彈的技術條件。

台股一周狂瀉5,510點！法人曝下檔關卡 反彈可看這些族群

台股跌破40K，上周大跌5,510點、跌幅12.1%，收在39,701點。群益投顧指出，台股連七跌改寫波段新低，短線技術面延續弱勢，指數區間38,000-42,000點，建議保守觀望靜待落底，等待反彈訊號再酌量適度搶短。

台股跌完沒？法人：基本面沒變 資金面看融資減肥程度

台股上周一瀉千里，本來市場期待美國期中選舉後能掃除不確定性，結果是民主黨上台後表示將延緩與監管火熱的AI資料中心建設，造成美股潰堤，台股一度下探38000點之下，單周跌幅高達12.19%。法人表示，目前AI產業沒有出現基本面變化或訂單的調整，資金面上則要看融資是否能大幅減少，才有機會走出反彈行情。

費半重挫揭開 AI重新定價序幕

美國政治風向成為科技股新震央！市場擔憂民主黨掌握國會後，可能提高AI監管強度，衝擊數據中心建設與科技業資本支出，11月5日美股全面重挫，標普500指數單日大跌4.4%，500檔成分股中高達430檔收黑，那斯達克指數下跌5.5%，費城半導體指數更暴跌12.3%；避險資金則湧向美國公債，10年期美債殖利率單日下滑5個基點。

這幾檔籌碼沉澱股法人進、主力追 反彈續航力道可期

台股上周經歷多殺多修正，融資連五日減肥，尤以6日大砍564億元融資最慘烈。散戶驚魂未定之際，市場主力與法人已悄悄逆勢進場承接，包含中信金、宜鼎、瑞昱等個股，呈現「散戶退、法人進、主力追」格局。

營收創高股 買盤抄底

台股上周遭逢沉重賣壓，摜破4萬點大關，引發市場恐慌；然而金管會祭出限空令、國安基金將進場，有望帶領台股止穩甚至反彈，加上目前適逢上市櫃公司10月營收公布高峰，成長股有望成為資金回流熱門標的，包括旺宏、南亞科、藥華藥等14檔營收創高股，悄悄吸引三大法人買盤進駐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。