台股一周狂瀉5,510點！法人曝下檔關卡 反彈可看這些族群

台股跌破40K，上周大跌5,510點、跌幅12.1%，收在39,701點。群益投顧指出，台股連七跌改寫波段新低，短線技術面延續弱勢，指數區間38,000-42,000點，建議保守觀望靜待落底，等待反彈訊號再酌量適度搶短。

群益投顧分析，市場擔憂美國民主黨在期中選舉大勝後，將加強AI與資料中心監管，引爆晶片及AI類股賣壓，台股受到衝擊。從資金流向來看，部分資金流向航空、成衣、生技及金融股。

華南投顧指出，台股指數雖走弱，但先進晶片需求因AI在全球的發展仍強勁，且川普對禁止AI法案有否決權，民主黨雖期中選舉大勝，但人數未達三分之二，難以推翻川普的否決。台股波段跌幅已達20.6%，投資人可逢低布局台積電（2330）和晶圓代工概念股，如廠務工程、半導體設備和材料類股。

華南投顧分析，全球高效能運算（HPC）與AI客戶需求強勁，長約機制使短期受政策變動影響有限，相關廠商包括台積電、聯電（2303）、力積電（6770）、世界先進（5347）等。在封測類股方面，雲端服務供應商（CSP）大廠對高階封裝需求高，隨協力廠產能開出，確保高階產品線出貨順暢，例如日月光投控（3711）、力成（6239）、京元電（2449）等。

另外，華南投顧指出，市場擔憂民主黨將加強AI與資料中心監管，資金由晶片及AI基礎建設類股轉往民生必需品類股，傳產股可望受惠，例如儒鴻（1476）、聚陽（1477）、統一（1216）等。