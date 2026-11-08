台股跌完沒？法人：基本面沒變 資金面看融資減肥程度

台股上周一瀉千里，本來市場期待美國期中選舉後能掃除不確定性，結果是民主黨上台後表示將延緩與監管火熱的AI資料中心建設，造成美股潰堤，台股一度下探38000點之下，單周跌幅高達12.19%。法人表示，目前AI產業沒有出現基本面變化或訂單的調整，資金面上則要看融資是否能大幅減少，才有機會走出反彈行情。

永豐投顧表示，其實資料中心建設本就造成水電等基礎建設需求緊張，美國民間早有反對聲浪，所以在期中選舉前部分人士就期待換黨執政能夠改變此一進程。

不過，主動野村臺灣優選（00980A）基金經理人游景德指出，川普仍握有總統否決權，重大爭議法案推動存在政治門檻，具體措施與落實時程仍待觀察。此外，地方政府對資料中心的用電規範早已存在，部分大型雲端業者也已將相關成本納入投資規畫。政策可能改變建設地點與進度，但AI攸關科技競爭力，長期建置需求仍具支撐。

游景德分析，後市應觀察「三大指標」，包括雲端業者資本支出指引、供應鏈訂單與出貨進度，以及AI應用能否持續帶動實際營收，目前尚未看到突發性的訂單取消或大幅調整，大型雲端業者投資計畫亦未見全面縮減，但台灣供應鏈能否將技術優勢轉化為訂單與獲利，將是評估中長期投資價值的關鍵。

永豐投顧認為，美國期中選舉選後多位新當選的州長與參議員隨即拋出收緊大型AI資料中心與電力供應的政策，引發市場對AI產業前景急劇反轉的極度恐慌。事態未明，觀望等待。但AI科技革命的長線目標不變，只是短線投資會受到本益比的衝擊。短線要看融資籌碼變化，如果出現大幅減少，行情才能反轉，指數區間看38000點至40000點。