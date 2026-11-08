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台股1個月以來急跌萬點 法人：不宜貿然搶反彈

中央社／ 台北8日電

台股上周暴跌5510.19點或12.18%，失守4萬點大關。台股自歷史高點49968.92點起算，短短1個月急跌逾萬點，法人分析，上周五美國科技股收紅，加上國安基金宣布進場，台股周一有望開高反彈。

法人提醒，國安基金進場有助提振市場信心，但重點還是得等國際股市回穩。這波下跌牽涉雲端服務供應商（CSP）投資擴張路徑，不能與7月去槓桿的回檔等量齊觀，不宜貿然搶反彈。

永豐金投顧分析，美國期中選舉後，多位新當選的州長與參議員隨即拋出收緊大型AI資料中心與電力供應的政策，重傷AI產業前景，造成市場第一時間極度恐慌。短期事態未明，仍需觀望後續發展。

永豐金投顧認為，過去AI大規模搶建，原本就潛藏電力供應、用水等問題，如今藉由居民要求與環境議題減速，短線投資可能受到估值衝擊，但AI科技革命的長線趨勢不變。

美國科技股上周五止跌反彈，那斯達克指數上漲264.43點或1.09%，收在24579.42點；費城半導體指數反彈379.11點或4.21%，收9390.25點。台積電ADR更強彈22.34美元或6.33%，收在375.44美元，有助周一台股短線反彈。

台股上周五重挫跌破4萬點大關，上市櫃融資餘額大減564.18億元。永豐金投顧建議，短線仍需持續觀察融資籌碼變化，如果出現大幅減少，行情才能反轉。另外，根據過去經驗，政治人物會依據情況調整政策，與市場妥協，接下來密切觀察美國AI發展情勢變化。

台股 法人 國安基金

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