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景順：AI股回檔非泡沫破裂 長期成長動能仍在

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

景順首席全球市場策略師 Brian Levitt 表示，近期AI相關股票回檔，反映市場開始重新評估AI基礎建設投資規模與擴張速度，但這並不代表AI泡沫破裂或長期投資趨勢終結。AI產業整體估值尚未達到過去重大投機泡沫的極端水準，目前更像是市場對過去幾年漲勢強勁、交易過度集中的AI類股進行調整。

Brian Levitt指出，市場對AI投資熱潮的疑慮並非始於美國選舉。隨著今年大部分時間利率走高，投資人愈來愈關注AI基礎建設的龐大資本支出。資料中心建設需要大量資金、電力及成本持續攀升的設備，借貸成本提高也使新建專案面臨更高的投資門檻。同時，半導體及記憶體業者為因應市場對運算需求大幅成長的預期，持續積極擴大投資。

儘管AI運算需求仍然強勁，但長期需求成長不代表相關設備必須立即大量採購。部分半導體產業的投資布局可能已過度超前需求，而本週選舉結果則加速市場重新評估投資步調。

Brian Levitt表示，民主黨在選舉中取得勝利，引發投資人擔憂資料中心建設可能放緩；不過，相較選舉結果，利率上升及原先規劃的龐大投資規模，才是影響AI資本支出速度更重要的風險因素。

展望後市，Brian Levitt認為，AI及運算需求的長期成長趨勢並未改變，仍是一項強大的結構性投資主題，但基礎建設擴張速度可能出現變化。過去資本支出快速增加，已引發市場對融資、獲利能力及終端需求能否及時消化新增產能的疑慮。若投資步調轉趨審慎，反而有助於AI產業更健康、永續地發展。

短期而言，當市場過度集中的交易部位開始出現賣壓，尤其涉及避險基金等槓桿投資人時，股價跌勢可能與長期基本面變化脫節，市場調整也可能持續。不過，股價回落及估值趨於合理，正逐步改善長期投資機會。投資人仍應重視分散配置，在科技股修正期間，透過其他產業、債券及國際市場平衡投資組合風險。

半導體 回檔 基礎建設

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