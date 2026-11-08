營收創高股 買盤抄底

台股上周遭逢沉重賣壓，摜破4萬點大關，引發市場恐慌；然而金管會祭出限空令、國安基金將進場，有望帶領台股止穩甚至反彈，加上目前適逢上市櫃公司10月營收公布高峰，成長股有望成為資金回流熱門標的，包括旺宏（2337）、南亞科（2408）、藥華藥（6446）等14檔營收創高股，悄悄吸引三大法人買盤進駐。

富邦投顧董事長陳奕光、第一金投顧董事長黃詣庭等分析，大盤短線因非理性恐慌情緒壓抑，但營收繳出倍增成績且獲法人逆勢承接的個股，往往是盤勢止跌回穩時率先反彈的前鋒。

統計至6日，這波獲法人抄底的營收創高股，包含旺宏、南亞科、力成（6239）、華邦電（2344）、邁達特（6112）、聯茂（6213）、藥華藥、騰輝電子-KY（6672）、昇陽半導體（8028）、大量（3167）、技嘉（2376）、立隆電（2472）、一詮（2486）、全新（2455）。

南亞科10月營收達464.7億元、年增率高達487.7％，在三大法人連三賣之後，6日獲法人回頭買超達5,547張。

同屬記憶體陣營的旺宏10月營收84.1億元、年增217.1％，與南亞科一樣，籌碼面出現轉折，法人終止連七賣，6日回補6,845張。

技嘉10月營收衝出670.3億元佳績、年增率達136.7％，法人6日加碼968張，上周累計買超更達2,065張。