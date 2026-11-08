這幾檔籌碼沉澱股法人進、主力追 反彈續航力道可期

台股上周經歷多殺多修正，融資連五日減肥，尤以6日大砍564億元融資最慘烈。散戶驚魂未定之際，市場主力與法人已悄悄逆勢進場承接，包含中信金（2891）、宜鼎（5289）、瑞昱（2379）等個股，呈現「散戶退、法人進、主力追」格局。

統計10月30日至11月6日期間，依「散戶人數減少、大戶人數增加且三大法人同步買超」條件篩選，共十檔中低價股與七檔500元以上高價股，展現籌碼面底氣。

法人指出，融資斷頭潮過後，籌碼由散戶手中流向大戶與法人機構，往往是大盤加速築底的先期訊號；這17檔兼具籌碼清洗乾淨與法人買盤護盤的標的，在盤勢止跌回穩之際，具備更強的反彈續航力道。

中低價股方面，以「10張以下散戶減少、千張以上大戶增加」為指標，入榜的十檔個股主要集中傳產、航運與大型金控。其中，金融指標股中信金千張大戶單周大增10人、法人狂敲2.88萬張，力道最為強勁；食品龍頭股統一的千張大戶增至461人，並獲法人買超2.07萬張。航運族群表現同樣亮眼，陽明散戶單周銳減4,614人，千張大戶逆勢增加七人、法人買超逾1.1萬張；萬海、星宇航空亦獲法人逢低吸納逾5,000至9,000張。

此外，台泥、台玻散戶皆減少逾千人，法人分別回補1.87萬張及1.73萬張，國建、中鼎與大成鋼亦獲大戶積極卡位。

500元以上高價股方面，以「一張以下零股散戶退場、100張以上大戶增持」檢視，可看到七檔個股，包含伺服器機殼龍頭勤誠，百張大戶增加四人，法人大買1,760張；遊戲股王鈊象，散戶大減1,147人，百張大戶逆勢增加七人至228人；高價IC設計指標瑞昱、工控記憶體廠宜鼎分別有法人買超550張與903張。此外，新應材、永擎及汽車龍頭和泰車亦全數呈現籌碼往大戶集中的趨勢。