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台股跌深！大盤可能已出現波段低點 注意五大落底關鍵訊號

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股跌破40K，本周重跌5,510點、跌幅12.1%，收在39,701點。記者曾原信／攝影
台股跌破40K，本周重跌5,510點、跌幅12.1%，收在39,701點。記者曾原信／攝影

台股跌破40K，本周重跌5,510點、跌幅12.1%，收在39,701點。富邦投顧認為，大盤指數可能已出現波段低點，個股則因流動性問題，低點可能延後1-3天。未來宜密切觀察五項關鍵止跌訊號，以確認市場是否已從恐慌性賣壓逐步轉向理性定價。

首先，台積電（2330）能否率先止跌回穩。富邦投顧指出，台積電不僅是台股最重要的權值股，也是全球AI半導體需求與市場信心的重要指標。若台積電能率先止跌、收復關鍵價位，代表大型權值股的賣壓可能開始緩解，有助於穩定指數並帶動市場信心。

二，跌停家數是否快速縮減。富邦投顧指出，當市場從全面無差別拋售，逐漸轉為個股分化時，跌停家數減少、跌停打開及下跌家數收斂，通常代表恐慌性賣壓正在消退，市場開始恢復正常交易秩序。

三，融資餘額是否有效且持續下降。富邦投顧表示，這波修正過程中，融資減幅仍落後於指數跌幅，顯示市場槓桿尚未完全清理。唯有融資浮額充分去化，才能降低後續追繳及斷頭賣壓，讓籌碼重新沉澱。

四，新台幣匯率能否止貶，甚至轉為升值。富邦投顧分析，新台幣走勢不僅反映外資資金進出，也牽動外資對台股的風險偏好。若匯率止貶回升，將有助於緩解外資持續撤出的壓力。

五，美國科技股費城半導體指數能否回穩。費半指數是本波AI浪潮的領頭羊，這次台股下跌的核心導火線也來自美國AI政策與資本支出預期的改變。若美國大型科技股及半導體股仍持續破底，台股便難以單獨扭轉弱勢。

台股 台積電 科技股 費城半導體

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