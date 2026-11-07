AI重挫！ 永豐投顧籲注意融資減肥：未來一周指數區間38,000-40,000點

美國期中選舉結果，重傷AI展望，台股本周狂跌5,510點，為史上單周最大跌點，跌幅高達12.1%，收在39,701點，跌破40,000點。永豐投顧指出，美國期中選舉選後，多位新當選的州長與參議員隨即拋出收緊大型AI資料中心與電力供應的政策，引發市場對AI產業前景急劇反轉的極度恐慌。

永豐投顧認為，AI科技革命，長線目標不變。過去AI大規模搶建，其實本來就潛藏電力供應、用水等問題，如今藉由居民要求與環境的議題減速，不影響長線目標，所以短線投資會受到本益比的衝擊，但長線展望不變。

展望未來一周，永豐投顧指出，投資人注意融資減肥，不要貿然搶反彈。台股加權指數近期重跌，但是過程中投資人都在觀望，融資減肥仍有限。此次下跌牽涉到雲端服務供應商（CSP）投資擴張路徑，不能與過去高槓桿操作失誤等量齊觀，不宜貿然搶反彈。

永豐投顧指出，投資人最好等待籌碼沉澱與AI政策重新調整，近期觀察融資籌碼變化，如果大幅減少，行情才能反轉。另外，根據過去經驗，政治人物會依據情況調整政策，等待與市場妥協。指數區間看38,000點至40,000點。