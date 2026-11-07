台股跌深醞釀技術性反彈 大型投顧：聚焦這三族群、避開五大類股

台股近期自高檔劇烈回檔，技術面出現負乖離擴大與融資史上最大單日減肥。凱基投顧分析指出，加權指數自10月6日歷史高點49,968點修正至11月6日盤中最低37,837點，波段跌幅達24.28％，中短期趨勢雖明顯轉弱，但隨著指數與短中期均線負乖離快速擴大，短線已逐步具備跌深反彈的技術條件。

回顧6日大盤開低走高終止連六黑，守住年線與前波低點39,384點，留下達千點的下影線並伴隨成交量放大，顯示低檔已有買盤承接。針對反彈觀察指標，凱基投顧表示，短線首要關鍵在於能否重新站回「40,000點」整數大關。

該關卡已由原先的心理支撐轉為反彈過程的重要壓力位，必須成功收復，才有機會進一步擴大反彈空間；後續則須觀察能否迅速回補11月6日留下的40,435點至41,513點空方缺口，並站回短期均線，否則指數仍可能在缺口區間內反覆震盪。

籌碼面部分，11月6日上市櫃合計融資餘額單日大減564.1億元，創下台股史上單日最大融資減肥紀錄，籌碼去槓桿加速推進，有助於指數加速築底；但法人強調，唯有技術面與籌碼面同步改善，短線跌深反彈才有望轉化為具延續性的波段反彈行情。

盤面結構上，電子與金融權值股雖續跌，但多數呈現開低走高且出量，只要權值股不再破底，將有利於大盤止穩。儘管櫃買指數（OTC）持續破底、全盤下跌家數仍高達1,700檔，但收紅K個股已超過1,500檔，特別是軟體類股，以及受惠美國民主黨勝選的製藥、太陽能等三大族群表現相對抗跌。

對於放量、跌停打開且尾盤收在相對高點的個股，可視為底部訊號予以留意；相對地，跌停鎖死尚未止跌的五大類股，包括散熱、光通訊、ABF載板、砷化鎵及IC封測等，建議短線暫行避開。

面對當前市場高度不穩定階段，凱基投顧提出操作因應策略，防禦控管優先投資人現階段應以降低槓桿、維持資金流動性為首要任務，並觀察三大轉折條件：需待「費半指數不再破底」、「外資賣壓明顯收斂」及「融資去槓桿告一段落」三項條件同時成立，方具備逐步提高整體股票曝險的環境。

另外，選股回歸實質基本面。選股邏輯宜從過往偏重題材與想像空間，轉向實質獲利成長與高基本面能見度；近期陸續公布的10月營收、第3季財報及法說會營運展望，將是汰弱留強的核心依據。