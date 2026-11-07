美政局洗牌 本土大型投顧：AI趨勢不變、短線賣壓 逢低布局這六大族群

面對美國政局洗牌與地方州長改選帶來的變數，市場短線對AI產業監管產生疑慮並引發恐慌性賣壓，然而本土大型投顧在最新發布的報告中強調，AI商業需求與美中科技競逐大戰略並未改變，短線震盪反而是長線分批布局的良機。

美國期中選舉結果出爐，民主黨在參、眾兩院席次雙雙取得淨增加過半，成功奪下國會控制權，美國自2027年起將正式邁入由共和黨掌握白宮、民主黨主導國會的「分立政府」時代。在政策層面上，分立政府將使川普政府未來的重大財政擴張、國防追加預算及加密市場立法面臨強大阻力，政府關門與債務上限僵局的發生頻率恐大幅攀升。

不過，本土大型投顧分析指出，既有行政命令與既有法律授權政策，包括301條款等關稅措施、企業節稅認列規則以及金融資本標準鬆綁，行政部門仍可獨立執行，延續性極高；此外，聯準會等監管機關官員採固定任期制，短期內貨幣政策與整體監管架構亦不會出現劇烈轉向。

針對市場最為擔憂的AI與資料中心建置議題，報告指出地方政府要求「外部成本內部化」已成跨黨派趨勢。隨著資料中心用電負載與電網升級責任明確化，大型雲端服務商（CSP）與開發商雖需承擔較高的初期建設成本與長期承諾，但這將使具有充足資金、握有長期電力購買協議（PPA）與已通電園區的企業擴大競爭優勢。待2027年上半年相關大型負載費率與環境許可規範逐步定案後，政策不確定性消除，延後開工的建置專案將於下半年重啟加速。

全球宏觀經濟與央行政策方面，主要經濟體走勢維持分化。美國勞動市場呈現「低招聘、低裁員」格局，第3季GDP年化季增率加速至3.4％，且10月ISM製造業PMI升至55.5創近年新高，整體經濟維持擴張，但具黏性的服務通膨短期內恐限制聯準會轉向寬鬆的空間。

台灣方面，受惠於AI輸出與資本投資維持強勁，第3季GDP年增率達14.36％，景氣燈號續亮紅燈，惟需持續留意關鍵零組件交期延長與供應鏈瓶頸。

投資操作與市場展望方面，本土大型投顧建議，美股維持區間震盪操作策略，科技指數目前已拉回至區間下緣，考量中美科技競爭大方向難變，投資人可逢低分批承接明年展望佳的六大族群，包含：ASIC、光通訊、電力設備、半導體設備、雲端服務商（CSP）與資安等類股。

而固定收益市場方面，油價走跌使通膨預期降溫，美債利率具下檔支撐，公債及企業債維持中性看待。匯市部分，隨通膨推升力道放緩與長債供給壓力稍歇，美元指數短線拉回整理；新台幣則受外資資金流向與台美利差影響，短期預期維持弱勢震盪格局。