台股本周市值蒸發近18兆 平均每位股民虧64萬

台股一周重挫5,510點，金管會昨（6）日頒布限空令，自11月9日起採行二大措施，一是限制做空數量，每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之30%調降為3%：二是提高做空成本，提高最低融券保證金成數由90%拉升至130%。

2026-11-07 03:00