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台股本周市值蒸發近18兆 平均每位股民虧64萬
台股本周重挫五五一○點，跌幅高達百分之十二點一九，以三萬九七○一點作收，創史上單周最大跌點，市值從上周五的一四八兆二五七億元，縮水至一三○兆八三八億元，單周蒸發十七兆九四一八億元，以全體開戶人數一四八二點七萬人計算，本周平均每位投資人股市資產蒸發六十四萬元。
美國暴跌拖累亞股，那斯達克一百指數周四大跌，市值蒸發二點三兆美元，創單日紀錄；Ｓ＆Ｐ五百指數市值蒸發約三兆美元，費半成分股核心科技七巨頭合計蒸發約一點○四兆美元。
賣壓周五延燒至亞洲，ＭＳＣＩ亞太指數一度大跌百分之五點三，南韓Kospi指數一度崩跌百分之八點八，觸發熔斷機制，終場大跌百分之六點一；日經二二五指數大跌百分之六點四。
美股大跌，亞洲券商和避險基金經理人周五一早就接到心急如焚客戶電話。「網路泡沫以來，我見過的行情很少這麼極端。」Eagle's View Capital Management旗下日本可轉債套利基金經理人麥奎爾說。香港一名券商說，散戶從夜間就不斷打電話問，員工加班安撫，商量控管風險。
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