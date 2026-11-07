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台股崩跌！賴總統籲國人勿過度恐慌 將推穩定金融政策

聯合報／ 記者王小萌李人岳屈彥辰張曼蘋孟嘉美／台北報導
台股匯市劇烈震盪。賴清德總統（中）昨下午在總統府聽取行政院長卓榮泰率財經首長簡報最新情勢。圖／行政院提供
台股匯市劇烈震盪。賴清德總統（中）昨下午在總統府聽取行政院長卓榮泰率財經首長簡報最新情勢。圖／行政院提供

台股昨崩跌，賴清德總統昨天出席「ＩＴＦ台灣國際旅展」開幕式受訪時表示，請國人不必過度恐慌這兩天的金融市場變化，政府會密切注意每項變化，同時推出政策，讓整體金融市場能盡早趨於穩定。

賴清德指出，美國期中選舉剛結束，產生新的政治局勢，金融市場做出回應，是可預期的。但是全球進入人工智慧時代步伐不變，也就是說，台灣科技產業未來也不受影響、持續發展。

行政院長卓榮泰指示金管會，密切關切國際與國內股市的變化，隨時機動性決定穩定股市。

至於這波下跌是否只是短暫的？央行總裁楊金龍回應，希望是。

卓榮泰表示，近日來受到國際局勢的影響，包括中東的局勢尚未明朗，因此世界主要國家的股市都發生了比較明顯的震盪。但國人對國家經濟體質的健全都有充分的了解，而且各產業的獲利能力、潛力也都相當雄厚。金管會在歷次面臨到股市震盪異常狀況時，也都會有因應措施。

國民黨立院黨團總召傅崐萁說，國安基金應支持產業界，若政府放任股災，是否會有系統性風暴、骨牌效應？政府應密切注意相關違約交割，企業、產業周轉是否會出問題。他質疑，銀行是否又要「雨天收傘」？政府須安定台灣的經濟。

由於此次空頭血洗大盤的主要原因是ＡＩ監管趨嚴疑慮，正面衝擊台股主力，經濟部罕見跳出來信心喊話表示，台灣擁有完整健全的產業鏈、基本體質良好，各界要對台灣產業有信心。

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