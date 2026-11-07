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金管會穩軍心 祭雙重限空令

經濟日報／ 記者黃于庭崔馨方／台北報導

台股一周重挫5,510點，金管會昨（6）日頒布限空令，自11月9日起採行二大措施，一是限制做空數量，每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之30%調降為3%：二是提高做空成本，提高最低融券保證金成數由90%拉升至130%。

金管會此次一共頒布五大救市措施。其一是限縮看空股市的投資人，每天盤中借券賣出的委託數量縮減至十分之一，從原本不得超過該檔有價證券前30個營業日日均成交量的30%，大幅調降到3%。證券商因發行認售權證、指數投資證券等避險需求，或擔任流動量提供者、造市者所需的借券賣出，則不受此限。

第二，上市櫃有價證券的最低融券保證金成數，從90%調高到130%，提高放空股票的成本。

第三，經證金公司或證券商同意後，除3月30日已納入的上市櫃零股及興櫃股票外，可以其他具市場流動性且價值可客觀合理評估的多元擔保品，如複委託持有的外國有價證券，補繳融資自備款或融券保證金差額，以緩解斷頭壓力。

第四，鼓勵上市櫃公司適時評估實施庫藏股；第五，鼓勵上市櫃公司適時召開法人說明會主動對外說明公司營運成績。

富邦投顧董事長陳奕光認為，金管會五大措施，有助降低市場非理性賣壓。不過，投資人必須區分兩件事：政策可以穩定市場交易秩序，但不能保證股價立即反彈；限空可以減少空方力量，卻不能取代真正的市場買盤。

陳奕光分析，這次台股面臨的問題，不只是放空，而是國際資金風險偏好下降、AI產業投資報酬率重新評價，及高估值股票面臨修正壓力。接下來最重要的，不是政府還會推出多少救市措施，而是外資是否停止賣超、融資是否回到合理水位等。

金管會 限空令 借券賣出

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