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國安基金出手 緊急啟動護盤

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

台股昨（6）日開盤重挫近3,800點，副閣揆兼國安基金主委鄭麗君昨天下午緊急召開國安基金臨時委員會議，會中決議啟動護盤，這是國安基金第十度執行護盤任務，目前台股加權指數還在39,000點之上，此次啟動護盤也創下國安基金進場點位的新高紀錄。

昨天府院齊聲喊話，台灣經濟基本面良好，國人不要恐慌，金管會傍晚也釋出五大救市措施；白天更有多家公股行庫陸續接到財政部指令，「若有空間，可加碼進場」，展現國家隊強烈的政策撐盤決心。

國安基金昨日下午召開臨時委員會議，會中以共識決通過授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。

國安基金官員指出，決定啟動護盤最主要關鍵在於近日市場投資信心明顯不足，擔憂投資人若信心潰散將進一步造成恐慌，加上未來仍面臨許多風險及變數，此時宣布進場期盼能讓投資人有更大的信心，以維持股市穩定交易。

國安基金上一次進場護盤是在2025年4月，當時美國總統川普對各國課徵對等關稅措施，造成台股急跌。官員昨天強調，未來風險及變數涵蓋更多面向，包括俄烏及美伊戰爭尚未解決、美國國會翻盤的後續衝擊影響、AI未來發展政策是否調整等不確定因素。

過去國安基金共進場九次，僅2000年首次進場時虧損出場，其餘八次皆獲利。過去買入標的，多以大型權值股或產業龍頭為主，如台積電、鴻海、日月光等權值股，金融股、傳產龍頭也是熱門標的。市場人士分析，過去國安基金投入金額不多，但總能在關鍵時刻扮演點火角色，以當前的台股走勢來看，有正面加持的效果。

國安基金 護盤 鄭麗君

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