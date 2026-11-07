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國安基金偏愛股 盤面聚焦
台股昨（6）日盤中一度大跌逾3,000點，國安基金傍晚緊急宣布進場護盤，市場開始積極尋找下周一可卡位的「明牌」。統計台積電（2330）、聯發科、聯電等十檔大型權值股，最易獲得泛政府基金買盤青睞，將是後市反彈焦點。
台新投顧策略長黃文清、兆豐投顧董事長留政鈺表示，國安基金宣布第十度進場，台指期夜盤6日盤中一度大漲逾千點，使「國安基金進場會護盤什麼股票」，成為法人圈熱門話題。
在台股下跌過程中，八大公股行庫自10月29日大盤跌破季線起，迄今已連七買、買超金額合計逾1,700億元，也是近期大盤跌勢較其它股市緩和主因之一。
八大公股行庫選擇護盤標的邏輯，通常與國安基金相去不遠，因此八大公股行庫自10月29日開始的主要買超股，成為許多操盤人關注焦點。
統計八大公股行庫自10月29日迄今，在台灣50權值股中，主要加碼標的為台積電，買超金額高達269億元，排名第二聯發科135億元，第三名聯電64億元，台達電60億元、日月光投控58億元緊追在後，其它買超前十大個股還有南亞、國巨*、欣興、台光電、華邦電。
總計金額逾10億元還有臻鼎-KY、健策、緯創、大立光、創意、金像電等，幾乎全數集中AI供應鏈。AI供應鏈是本波殺盤重災區，國安基金如欲以最少資金完成護盤任務，可能會參考八大公股行庫提前進場的台積電、聯發科等標的，因為同時有八大公股行庫加碼，籌碼凌亂影響的變數可望低於其他個股，有機會「事半功倍」達成護盤任務。
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