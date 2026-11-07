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融資餘額減肥564億元 史上最大

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（6）日再現「黑色星期五」，受半導體及人工智慧（AI）股重挫拖累，一度直接穿破年線，殺3,737點至37,837點，盤中傳出稍晚救市措施可望出爐激勵，跌勢收斂留1,078點長下影線，終場跌1,873點收39,701點，摜破40K但險守年線大關。

早盤斷頭賣壓出籠，集中市場融資餘額減423.5億元至5,340.5億元，櫃買減140.6億元至1,699.7億元，兩大市場均出現史上最大單日減額，合計高達564.1億元，為台股史上最大融資減肥。

台股昨日締造五項紀錄，包含大盤盤中跌3,737點史上最多、收盤跌1,873點為第四多、集中市場市值減少6.1兆元第四大、台積電盤中跌220元歷史最多、台積電（2330）收盤跌105元史上第二多等。

三大法人昨日賣超1,139.7億元，其中外資持續調節911.8億元，連七賣、累計賣超7,056.5億元，有四日超過1,000億元規模，光是台積電單日提款478.4億元，占比52.4%。外資在台指期留倉淨空單增4,279口至99,930口，也是歷史新高。

投信昨日續買266.9億元，史上第九多，連19買、累計買超3,537.3億元；自營商賣超494.7億元，連七賣、累計賣超2,777.3億元；八大公股行庫承接260.6億元，連七買、累計買超1,744.7億元，主要敲進台積電、元大台灣50、聯發科、元大台灣50正2、欣興等標的。

市場預期美國民主黨掌握國會後，對AI及資料中心監管恐轉嚴，台股昨日延續修正走勢，所幸國家隊及抄底買盤進場，行情略見回穩，收帶有上下影線紅K棒，成交量增至1.3兆元，近14日最多，呈現「價跌量增」格局。

權值股幾乎全盤皆墨，台積電開盤出現罕見跌停價2,020元，終場跌105元收2,135元險守年線，聯發科、鴻海、台達電、日月光投控、富邦金、南亞、國泰金、中信金、台光電等跌幅2.0%至7.8%不等，電信、太陽能、生技、成衣族群成為資金避風港。

融資餘額 半導體 台股

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