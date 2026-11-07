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六大名師：台股醞釀跌深反彈行情 止穩後可分批進場

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股昨（6）日恐慌賣壓出籠，帶量摜破40,000點整數關卡。聯合報系資料照
台股昨（6）日恐慌賣壓出籠，帶量摜破40,000點整數關卡。聯合報系資料照

台股昨（6）日恐慌賣壓出籠，帶量摜破40,000點整數關卡。六大名師預期，國安基金宣布進場及短線修正幅度達滿足點，最壞時間已過，短線醞釀跌深反彈，並在38,000至45,000點間反覆打底，建議止穩後再分批進場。

市場擔憂美國民主黨期中選舉大勝，將加強人工智慧（AI）與資料中心監管，引發全球半導體及AI供應鏈拋售潮，台股昨日出現恐慌性賣壓，持續面臨外資及融資斷頭賣壓宣洩，回測年線關卡，盤面個股普遍慘綠。

六大名師看台股後市
六大名師看台股後市

展望後市，綜合凱基投顧董事長朱晏民、統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭、兆豐投顧董事長留政鈺、台新投顧策略長黃文清等看法，台股短線急跌主要反應市場對AI股恐慌情緒及融資浮額有待清洗。

不過，隨國安基金進場提振市場信心，有助消化部分賣壓，加上大部分利空已經反應，台股短線跌破重要支撐後，有機會跌深反彈，後續將進入「時間換取空間」的中期區間整理，急殺應視為中長線重新訂價過程，而非AI長多行情終結。

朱晏民、蔡明彥分析，民主黨監管轉嚴引發市場對AI供給面及現金流疑慮，「無法預估時最恐慌」，但需求端不變，AI產業趨勢並未反轉，預估台股2027年企業獲利成長仍達25%，目前本益比降至15倍，約為長期歷史平均水準，進場甜蜜點浮現。

黎方國指出，那斯達克、費半指數均已修正至年線以下，台股年線仍處上升趨勢，加上本波高低點累計跌幅達24.2%，不下於去年對等關稅利空階段，後續還有選前政策偏多、法人與集團年底作帳、美國期中選舉後五個月易漲難跌，醞釀技術性反彈行情。

黃文清表示，選後AI產業發展最可能發生情境為「2027年第1季因審批暫緩而拉貨遞延，但第3季動能明顯回升」，預估台灣50成分股電子族群2027年獲利仍成長約15%，台股短線低點已過，但融資減肥幅度攸關反彈力道。

台股 國安基金 恐慌

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