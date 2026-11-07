就市論勢／先進製程、光通訊 可低接

盤面分析

美股科技股及費城半導體指數重挫、外資賣股，拖累台股11月來重挫超過7,000點，重災區以AI科技股為主。市場續反映AI供應鏈「供給端」風險擔憂，亞股與台股持續修正，仍處去槓桿與重新訂價階段，惟短期修正幅度已大，國安基金宣布出手執行市場安定任務，台股於年線位置尋求支撐反彈。

台股昨（6）日大跌後，加權指數已跌破7月31日的41,610點，觸及7月29日的39,384點二道支撐關卡，年線應有一定支撐力道。從資金面及籌碼面來看，本波指數下跌，外資淨空單9.4萬口，外資現貨持續賣超千億元之上；融資減肥程度遠低於指數跌幅，且正2 ETF融資逆勢攀升，若籌碼凌亂恐影響指數落底與反彈空間。

短期指數波動仍大，但預估將逐步浮現中期支撐力道。在市場情緒極度悲觀之際，檢視手中持股，汰弱留強，為下階段行情做準備。

投資建議

選股策略上，由於高評價股壓力大，電子族群表現將出現分化，建議資金聚焦現金流品質、訂單能見度和獲利確定性族群。

電子股優選先進製程、ASIC、光通訊、ABF載板；新一代AI GPU及ASIC載板面積跟板層數大幅提升，且伴隨良率下滑，對ABF產能耗用提升；載板中以Google TPU成長最顯著。此外，光通訊建議逢低加碼，看好產業能見度可一路延伸至2028~2029年。